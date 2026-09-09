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GC-Talent auf grossen Spuren
Was Samuel Krasniqi und Mohamed Salah gemeinsam hat

Samuel Krasniqi war der Lichtblick der vergangenen GC-Saison. Auch in der aktuellen Spielzeit sorgt er mit starken Leistungen für Schlagzeilen. Doch das, was ihm noch fehlt, lässt Parallelen zu den Mankos aufzeigen, die ein junger Ägypter damals beim FC Basel hatte.
Publiziert: 20:45 Uhr
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Aktualisiert: 21:02 Uhr
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Florian Raz und Emanuel Gisi
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FC Basel
FC Basel
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
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