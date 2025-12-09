DE
FCZ-Trainer macht vieles richtig
«Was da passiert, spricht für Hediger»

Dennis Hediger macht aktuell an der Seitenlinie des FC Zürichs vieles richtig, wenn auch mit vielen Umwegen. Über ihn sprechen die beiden Fussballreporter Florian Raz und Sven Schoch im Blick-Fussballpodcast «FORZA!».
Florian Raz und Sven Schoch
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 64
