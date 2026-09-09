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FCZ fährt Hochrisiko-Strategie
«Hat der FCZ nicht gesehen, was letzte Saison GC passiert ist?»

«Der FCZ fährt eine Hochrisiko-Strategie», meint Fussballreporter Florian Raz im Blick-Podcast «FORZA!». Denn zwischen dem letztjährigen GC und dem aktuellen FCZ herrschen einige Parallelen. Mehr dazu im Video.
Publiziert: 14:41 Uhr
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Florian Raz und Emanuel Gisi
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In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
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