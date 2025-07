Ex-Nati-Coach zu Reuteler «Die Jungs bei Luzern haben teils nicht mit ihr geredet»

Ein Hattrick der besonderen Art gelingt Géraldine Reuteler an dieser Heim-EM. In bis jetzt allen Spielen der Nati wurde sie zum «Player of the Match» gekürt. Im Forza XXL schwärmt Martina Voss-Tecklenburg in den höchsten Tönen von der 26-jährigen Nati-Stürmerin.

Publiziert: 08:54 Uhr | Aktualisiert: 09:05 Uhr