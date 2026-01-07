DE
FR
Abonnieren

«Etwas Grosses in der Mache»
Bastelt Lugano an einem Hammer-Transfer?

Zum Start ins neue Jahr sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über das bevorstehende Transferfenster und was die Klubs in der Super League dringend benötigen.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 67
In diesem Artikel erwähnt
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen