Celestini nach Russland? «Für die Trainer-Karriere wäre das nicht von Vorteil»

Gerüchte werden laut, dass Double-Trainer Fabio Celestini bald in Moskau an der Seitenlinie stehen könnte. Nati-Rekordtorschütze Alex Frei macht im «Forza XXL» klar, dass er so einen Wechsel in der aktuellen Zeit nicht verstehen kann.

Publiziert: vor 15 Minuten