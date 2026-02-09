Aufregung um Cup-Halbfinals «Spricht nicht für die Qualität der höchsten Liga»

Mit Yverdon und SLO stehen gleich zwei Challenge-League-Klubs im Cup-Halbfinal. Die höher klassierten St. Gallen und GC sind aber nicht die klaren Favorite. «Die Halbfinals sprechen nicht für die Qualität der höchsten Liga», wird bei «FORZA!» kritisiert.