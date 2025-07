1/5 Pünktlich zum Start der Super League stellt Blick ein neues Tool vor. Mit «Follow My Team» bekommen die Fans alle Neuigkeiten ihrer Mannschaft übersichtlich angezeigt. Foto: Blick

Pünktlich zum Start der neuen Super-League-Saison stellt Blick die neue «Follow-My-Team»-Funktion vor. Die Fans können dabei mit einem Klick ihrer Lieblingsmannschaft folgen und bekommen alle News, Statistiken und Videos übersichtlich angezeigt.

Für Nati-Rekordtorschütze Alex Frei ein Erfolg: «Mit der neuen «Follow-My-Team»-Funktion ist man immer am Ball bei der Super League – übersichtlich, informativ und aktuell. Sowohl für die Fans als auch für die Klubs ist das ein Gewinn. Ich habe mir meine Vereine bereits abonniert.» Darunter dürfte mit grösster Wahrscheinlichkeit sein Ex-Klub FC Basel sein.

Revolution für Fans

