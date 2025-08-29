Der Ex-Basler Leon Avdullahu hat sich für die kosovarische Nationalmannschaft entschieden. Trainer Franco Foda beruft ihn direkt für die Quali-Spiele ein, darunter das erste Spiel gegen die Schweiz. Dafür fehlt ein FCZ-Spieler überraschend.

Gerne hätte die Schweiz auf die Dienste von Mittelfeldspieler Leon Avdullahu in der Nati gesetzt. Doch der Ex-Basler, der seit diesem Sommer für die TSG Hoffenheim spielt, hat sich für seine zweite Heimat Kosovo entschieden. Sein Berater Sascha Fischer sagte dazu: «Die Entscheidung von Leon ist eine bewusste, persönliche Haltung – keine Abkehr von der Schweiz, sondern ein Bekenntnis zum Kosovo.»

Und der schweizerisch-kosovarische Doppelbürger wird von Ex-FCZ-Coach Franco Foda direkt für die Quali-Spiele aufgeboten. Pikant dabei: Die erste Partie dieser Kampagne ist gleich gegen die Schweiz. Das zweite Spiel des Zusammenzugs bestreitet der Kosovo gegen Schweden. Mit dabei im Aufgebot sind auch der Ex-FCZler Fidan Aliti und der ehemalige Basler Flügel Edon Zhegrova. Für Letzteren ist es eine Rückkehr in die kosovarische Nati.

FCZ-Kicker fehlt überraschend

Den Namen von Bledian Krasniqi sucht man im Aufgebot etwas überraschend vergeblich. Der Zürcher Mittelfeldspieler und Foda kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FCZ. Überraschend ist das Fehlen, weil Foda im letzten Winter intensiv um die Gunst von Krasniqi gebuhlt hat und ihn zum Nationenwechsel überzeugt hat. Krasniqi ist bei diesem Zusammenzug aber lediglich auf der erweiterten Liste, würde also erst zum Zug kommen, sollte sich ein anderer Spieler verletzen.

Wie Krasniqi auch nicht dabei sind Donat Rrudhani und Kreshinik Hajrizi (beide Sion).