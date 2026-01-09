Ndoye blamiert sich bei Comeback gegen Hollywood-Klub

So hat sich Dan Ndoye sein Comeback nach Verletzungspause sicherlich nicht vorgestellt. Er scheitert mit Nottingham Forest an Wrexham, dem Klub, der den Schauspielern Ryan Reynolds und Rob McElhenney gehört.

Carlo Steiner Redaktor Sport

In der ersten FA-Cup-Runde, in der die Premier-Ligisten antreten müssen, kommt es zur ersten Überraschung. Nottingham Forest, bei dem Dan Ndoye nach fünf Spielen Verletzungspause sein Comeback gibt, scheitert am walisischen Vertreter Wrexham.

Der Zweitligist, der in den letzten drei Saisons aufgestiegen ist, geht gegen den Favoriten in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Igor Jesus bringt Nottingham auf 1:2 heran, bevor Dominic Hyam den Unterklassigen in der 74. Minute erneut mit zwei Toren in Front schiesst.

Dank Callum Hudson-Odoi, der nach knapp 70 Minuten für Ndoye eingewechselt wird, rettet sich das Team von Trainer Sean Dyche in die Verlängerung. Der ehemalige englische Nationalspieler besorgt mit zwei Toren in der 76. und 89. Minute den Ausgleich.

Weil in der Verlängerung keine weiteren Treffer fallen, muss das Penaltyschiessen entscheiden. In diesem avanciert Wrexham-Goalie Arthur Okonkwo zum Matchwinner – er pariert die Versuche von Igor Jesus und Omari Hutchinson.

So stösst das aufsteigende Wrexham, das zu 95 Prozent den Hollywood-Schauspielern Ryan Reynolds und Rob McElhenney gehört, überraschend in der Runde der letzten 32 vor.