Out im Penaltyschiessen: ManUtd-Krise hält im FA-Cup an

1/4 Fulham bejubelt Goalie Leno: Der deutsche hält gegen ManUtd zwei Elfer im Penaltyschiessen. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Manchester Uniteds Krise weitet sich auf den FA-Cup aus. Im Heimspiel gegen Fulham zieht der Titelverteidiger im Penaltyschiessen mit 3:4 den Kürzeren. Der ehemalige deutsche Nationaltorhüter glänzt mit zwei gehaltenen Elfmetern, während seine Vorderleute alle vier Elfer verwandeln. Lindelöf und Zirkzee scheitern.

«Jetzt können wir auch den Pokal holen. Vor zwei Jahren haben wir hier im Viertelfinal verloren, jetzt sind wir zurück im Viertelfinal. Wir wollen ins Wembley-Stadion», erklärt der Penalty-Held nach dem Spiel gegenüber der BBC. Revanche im Old Trafford geglückt.

Bis zum Ende der regulären Spielzeit steht es 1:1. Calvin Bassey bringt die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung, Bruno Fernandes gleicht in der 71. für MaUtd aus. In der Verlängerung sind die Red Devils dem Sieg näher, verpassen aber den entscheidenden Treffer. So bleibt dem Premier-League-Zwölften nur noch die Europa League, um die Saison zu retten. Dort trifft man am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel auf Real Sociedad (Spa).

Die FA-Cup-Achtelfinals Aston Villa – Cardiff 2:0 Preston North End – Burnley 3:0 Crystal Palace – Millwall 3:1 Bournemouth – Wolverhampton Wanderers 5:4 i.E. Manchester City – Plymouth Argyle 3:1 Newcastle United – Brighton and Hove Albion 1:2 n.V. Nottingham Forest – Ipswich am Montag 20.30 Uhr

Viertelfinals nach dem Spiel ausgelost

Direkt nach der Partie werden im Studio der BBC die Viertelfinal-Paarungen, die am Wochenende des 29. März über die Bühne gehen werden, ausgelost. Fulham trifft auf den Londoner Stadtrivalen Crystal Palace. Zweitligist Preston North End trifft auf Aston Villa, Bournemouth auf ManCity und Brighton spielt entweder auf Ipswich oder Nottingham Forest, die erst am Montagabend den Achtelfinal bestreiten.