Jones 42'
Szoboszlai 56'
Salah 68' (P)

Szoboszlai trifft sehenswert
Liverpool lässt Brighton im FA Cup keine Chance

Liverpool siegt im FA-Cup an der Anfield Road mit 3:0 gegen Brighton und zieht in die Achtelfinals ein.
Publiziert: 14.02.2026 um 23:30 Uhr
|
Aktualisiert: 14.02.2026 um 23:50 Uhr
Dominik Szoboszlai trifft bei Liverpools Sieg im FA-Cup gegen Brighton sehenswert.
Foto: keystone-sda.ch
Carlo Steiner und BliKI

Liverpool setzt sich im FA-Cup-Sechzehntelfinal gegen Ligakonkurrent Brighton mit 3:0 durch.

Die Reds gehen nach einer dominanten ersten Halbzeit kurz vor dem Pausenpfiff in Führung: Curtis Jones ist nach einer sehenswerten Flanke von Milos Kerkez zur Stelle und schiebt den Ball über die Linie. Zuvor wird ein Kopfballtreffer von Cody Gakpo wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen, und die beste Chance für Brighton vereitelt Alisson gegen Brightons Diego Gomez.

Im zweiten Durchgang dreht Liverpool weiter auf und belohnt sich mit einem traumhaften Treffer von Dominik Szoboszlai, der nach einer perfekten Kombination den Ball wuchtig ins lange Eck schiesst. Zur unlösbaren Aufgabe wird es für die Gäste endgültig, als Mohamed Salah im Strafraum zu Fall gebracht wird und selbst zum fälligen Elfmeter antritt. Der Ägypter bleibt eiskalt und erhöht auf 3:0. 

Die Achtelfinals stehen am Wochenende des 7. März auf dem Programm. 

Schiedsrichter
Referee
Stuart
Attwell
England
Anstoss
Samstag
14. Februar 2026 um 21:00 Uhr
