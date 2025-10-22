DE
Wie schlagen sich die Super-League-Teams europäisch?

Die Schweizer Teams YB, Basel und Lausanne treten am Donnerstagabend in europäischen Wettbewerben an. YB steht unter Druck, Basel erwartet eine schwierige Aufgabe in Lyon, und Lausanne geht als Favorit gegen die Hamrun Spartans ins Rennen.
YB, Basel und Lausanne sind am Donnerstagabend alle europäisch mit dabei.
Foto: Benjamin Soland

Darum gehts

  • YB, Basel und Lausanne spielen europäisch am Donnerstagabend
  • Contini steht bei YB unter Druck und muss liefern
  • Lausanne reist als Favorit nach Malta, der FCB als Underdog nach Lyon
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

YB, Basel und Lausanne sind alle europäisch mit dabei. Am Donnerstagabend stehen alle drei Teams wieder auf dem Platz: YB und Basel in der Europa League, Lausanne in der Conference League.

Jetzt stellt sich die Frage, ob die Schweizer Vertreter an ihre Siege aus der letzten Runde anknüpfen können? Gib jetzt deine Stimme ab!

Contini unter Druck

YB befindet sich in der Krise. Contini steht unter Druck und muss mit seiner Mannschaft unbedingt liefern. Das Ziel ist klar: Gegen Aussenseiter Ludogorets müssen drei Punkte her. (Die Quote auf einen YB-Sieg liegt bei 1,80, jene der Bulgaren bei 4,15.)

Auch der FCB muss punkten

Der FC Basel steht in der Europa League etwas besser da als die Berner. Beide Teams kommen bisher auf einen Sieg und eine Niederlage, jedoch kassiert der FCB zwei Tore weniger als YB, was ihn fünf Plätze über den Gelb-Schwarzen (14. statt 19.) einstuft. Auswärts gegen Olympique Lyon erwartet den FCB allerdings keine einfache Aufgabe.

Lausanne reist als Favorit nach Malta

Gegen die maltesischen Hamrun Spartans ist Lausanne haushoher Favorit. Ob sie ihrer Rolle gegen den 23. gerecht werden – Lausanne steht an fünfter Stelle – zeigt sich am Donnerstag um 21:00 Uhr.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
