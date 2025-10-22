Darum gehts
- YB, Basel und Lausanne spielen europäisch am Donnerstagabend
- Contini steht bei YB unter Druck und muss liefern
- Lausanne reist als Favorit nach Malta, der FCB als Underdog nach Lyon
YB, Basel und Lausanne sind alle europäisch mit dabei. Am Donnerstagabend stehen alle drei Teams wieder auf dem Platz: YB und Basel in der Europa League, Lausanne in der Conference League.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die Schweizer Vertreter an ihre Siege aus der letzten Runde anknüpfen können? Gib jetzt deine Stimme ab!
Contini unter Druck
YB befindet sich in der Krise. Contini steht unter Druck und muss mit seiner Mannschaft unbedingt liefern. Das Ziel ist klar: Gegen Aussenseiter Ludogorets müssen drei Punkte her. (Die Quote auf einen YB-Sieg liegt bei 1,80, jene der Bulgaren bei 4,15.)
Auch der FCB muss punkten
Der FC Basel steht in der Europa League etwas besser da als die Berner. Beide Teams kommen bisher auf einen Sieg und eine Niederlage, jedoch kassiert der FCB zwei Tore weniger als YB, was ihn fünf Plätze über den Gelb-Schwarzen (14. statt 19.) einstuft. Auswärts gegen Olympique Lyon erwartet den FCB allerdings keine einfache Aufgabe.
Lausanne reist als Favorit nach Malta
Gegen die maltesischen Hamrun Spartans ist Lausanne haushoher Favorit. Ob sie ihrer Rolle gegen den 23. gerecht werden – Lausanne steht an fünfter Stelle – zeigt sich am Donnerstag um 21:00 Uhr.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
4
6
2
2
3
6
3
2
3
6
3
2
3
6
5
2
3
6
6
2
2
6
6
2
2
6
8
2
3
4
9
2
2
4
10
2
1
4
11
2
1
4
12
2
2
3
13
2
1
3
14
2
1
3
15
2
0
3
15
2
0
3
17
2
0
3
18
2
0
3
19
2
-1
3
20
2
-1
3
21
2
-1
3
22
2
-1
3
22
2
-1
3
24
2
-1
3
25
2
-1
1
26
2
-1
1
27
2
-1
1
28
2
-2
1
28
2
-2
1
30
2
-2
1
31
2
-2
0
32
2
-2
0
33
2
-2
0
34
2
-3
0
34
2
-3
0
36
2
-4
0