Seoane vor EL-Kracher
«Wollen europäisch einen Schritt nach vorne machen»

In Thessaloniki mussten sich die Berner mit 0:4 deutlich geschlagen geben. Nun wartet für die Young Boys mit Aston Villa ein echtes Kaliber auf europäischer Ebene. Für YB-Coach Seoane ist klar: «Wir wollen europäisch einen Schritt nach vorne machen.»
Publiziert: vor 45 Minuten
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
4
8
12
2
SC Freiburg
SC Freiburg
4
5
10
3
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
4
4
10
4
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
4
5
9
5
SC Braga
SC Braga
4
4
9
6
Aston Villa
Aston Villa
4
4
9
7
Olympique Lyon
Olympique Lyon
4
3
9
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
4
4
8
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
4
4
8
10
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
4
3
7
11
SK Brann
SK Brann
4
3
7
12
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
4
1
7
13
KRC Genk
KRC Genk
4
1
7
14
FC Porto
FC Porto
4
0
7
15
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
4
0
7
16
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
4
1
6
17
FC Basel
FC Basel
4
1
6
18
AS Rom
AS Rom
4
1
6
19
OSC Lille
OSC Lille
4
0
6
20
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
4
-1
6
22
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-4
6
23
Nottingham Forest
Nottingham Forest
4
1
5
24
Bologna FC
Bologna FC
4
0
5
25
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
4
-2
4
25
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
4
-2
4
27
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
4
-3
4
28
FC Salzburg
FC Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
4
-3
3
30
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
4
-4
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
4
-4
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
4
-4
1
33
Malmö FF
Malmö FF
4
-5
1
34
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
4
-7
1
35
OGC Nizza
OGC Nizza
4
-5
0
36
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
4
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
