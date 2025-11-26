Seoane vor EL-Kracher «Wollen europäisch einen Schritt nach vorne machen»

In Thessaloniki mussten sich die Berner mit 0:4 deutlich geschlagen geben. Nun wartet für die Young Boys mit Aston Villa ein echtes Kaliber auf europäischer Ebene. Für YB-Coach Seoane ist klar: «Wir wollen europäisch einen Schritt nach vorne machen.»

