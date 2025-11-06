Seoane über Fernandes-Aus «Jetzt können andere im Rampenlicht stehen»

YB gehen die Verteidiger aus. Am Mittwoch wird nun auch klar, dass Edimilson Fernandes den Bernern länger fehlen wird. Jetzt äussert sich YB-Coach Seoane zur Thematik und spricht ausserdem über die Vorfreude auf die griechischen Fans im Stadion.

Publiziert: vor 57 Minuten | Aktualisiert: vor 56 Minuten