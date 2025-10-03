DE
«Der gute Start hat uns aufgebaut»
2:43
Keller über YB-Sieg:«Der gute Start hat uns aufgebaut»

«Selbstvertrauen steigt so»
Was für YB-Coach Contini der Schlüssel zum Bukarest-Erfolg war

YB zeigt in Bukarest eine starke Leistung und gewinnt 2:0 gegen FCS Bukarest. Joël Monteiro erzielt beide Tore für die Berner, die von Anfang an dominant auftreten und ihre Chancen auf das Weiterkommen in der Europa League so wahren.
Publiziert: 07:30 Uhr
Anhören
YB zeigt gegen Steaua Bukarest eine geschlossene Teamleistung.
Alain KunzReporter Fussball

Warum eigentlich nicht immer so? Ohne Kaltstart. Ohne frühe Gegentore. Ohne Frust, der zuerst bewältigt werden muss, bevor man zur Aufholjagd blasen kann? YB zeigt in Bukarest bei einem allerdings sehr schwachen FCS Bukarest, wie es auch gehen kann. Mit dieser Einschätzung eines total wirren Opponenten, bei dem Besitzer Gigi Becali die – Aufstellung dreieinhalb Stunden vor Kickoff öffentlich bekanntgegeben hat, inklusive der in der Pause vorzunehmenden Wechsel (!), soll die Leistung von YB aber keineswegs geschmälert werden.

Das war seriös von A bis zu Z. Das war dominant in der Startphase. Da war das sehr frühe Führungstor durch Joël Monteiro, das ungemein half. Da war das 2:0 durch denselben Spieler in der 36. Minute. Da fielen die weiteren vergebenen Topchancen nicht mal ins Gewicht.

Vertragsverlängerung und Doppelpack in einer Woche

YB hätte zur Pause sogar höher führen können. Und hatte auch danach die besseren Skoremöglichkeiten, als es dann darum ging, nichts anbrennen zu lassen. Was dank einer diesmal starken Abwehr mit Boss Benito, seinem Assistenten Lauper, den fleissigen Janko und Hadjam aussen, und den zwei gnadenlosen Sechsern Fernandes und Raveloson vorzüglich gelang.

Besondere Erwähnung verdient natürlich der Doppelpacker. Anfang Woche hat der Walliser seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2027 verlängert. Und am Matchtag muss er die Enttäuschung verdauen, dass ihn Nati-Coach Murat Yakin nicht berücksichtigt hat. «Ich bin sehr glücklich, konnte ich dem Team dank Gott zum Sieg verhelfen. Auf diesem Weg müssen wir weitergehen.» Solch eine Startphase hilft natürlich ungemein: «Es ist einfacher, das zu sagen, als es zu machen», so der fast arbeitslose Goalie Marvin Keller. «Wir wollten von Beginn weg mit hoher Intensität auf den Platz gehen. Das ist uns gelungen.»

Strenger Weg in die Achtelfinals

Trainer Giorgio Contini habe das seinem Team immer zugetraut, so ins Spiel zu kommen. «Logisch macht so ein Start alles viel einfacher. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl steigen. Es ist aber nicht so, dass wir das in anderen Spielen nicht auch machen wollten.» Und so ist YB nicht mehr Letzter in der Europa League. Der Platz, den die Berner fast während der gesamten Ligaphase – und am Ende – in der Champions League letzte Saison innegehabt hatten. Und nun auch nach Runde eins nach dem 1:4 gegen Panathinaikos Athen.

Die Chance auf das Weiterkommen lebt wieder. Aber es wird tough. Wie tough zeigt der 1:0-Sieg von YB-Gegner Lille bei der AS Roma. «Es war wichtig, eine Reaktion zu zeigen nach dem schlechten Spiel gegen die Griechen – und zu gewinnen», so Keller. Weiter wollten weder er noch Contini nach vorne schauen. Aber es macht ungleich mehr Spass, solche YB-Spiele wie dieses in Bukarest anzuschauen. Und vor allem zu wissen, dass es noch um etwas geht.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
