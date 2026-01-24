DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Europa League
Europa League: Raveloson spricht über seine Rückkehr ins Team
Raveloson zu Lausanne und Lyon
«Es war schwer, es von aussen mit anzusehen»
Rayan Raveloson spricht über seine Zeit auf der Tribüne, die Vorbereitung auf das Spiel gegen Lyon und was sein Team aus den letzten Spielen gelernt hat.
Publiziert: 10:48 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alain Kunz
Reporter Fussball
Alles zu YB in der Europa League 25/26
0:38
«Lille-Profi hat was gelernt»
Schiri-Experte Meier erklärt, warum YB-Penalty korrekt ist
2:40
YB-Wüthrich verlangt von Team
«Müssen solche Leistungen auch in der Liga bringen»
1:58
YB-Trainer Seoane schwärmt
«Schon beim Einlaufen die Energie gespürt»
2:10
Males nach Sieg gegen Lille
«Am Schluss verdient 1:0 gewonnen»
1:08
Hadjam kennt Gegner
«Wir brauchen die drei Punkte zu Hause gegen Lille»
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
FC Lausanne-Sport
OSC Lille
Olympique Lyon
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen