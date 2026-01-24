DE
FR
Abonnieren

Raveloson zu Lausanne und Lyon
«Es war schwer, es von aussen mit anzusehen»

Rayan Raveloson spricht über seine Zeit auf der Tribüne, die Vorbereitung auf das Spiel gegen Lyon und was sein Team aus den letzten Spielen gelernt hat.
Publiziert: 10:48 Uhr
Kommentieren
Alles zu YB in der Europa League 25/26
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
OSC Lille
OSC Lille
Olympique Lyon
Olympique Lyon
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen