Der FC Lugano trifft in Thun auf Besiktas Istanbul, doch die Tessiner sind in der Stockhorn-Arena deutlich in der Unterzahl. Nur 400 Lugano-Fans reisen an, während 5500 Besiktas-Anhänger das Stadion dominieren werden.

Lugano in krasser Unterzahl

Lugano in krasser Unterzahl

1/5 Die Stockhorn-Arena ist die Heimatstätte Luganos in Europa.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

So langsam lernt der FC Lugano den Weg, der nach Thun führt, in- und auswendig kennen. Am Mittwoch nahmen die Tessiner die rund vierstündige Reise aus der Sonnenstube ins Berner Oberland wieder einmal unter die Räder – zum bereits dritten Mal innert eines Monats. Verglichen mit den ersten beiden Fahrten gibts aber einen grossen Unterschied.

Anders als vor den Duellen gegen Fenerbahce und Partizan Belgrad hat Lugano vor dem Duell gegen Besiktas nämlich kaum Druck. Denn die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase ist bereits gesichert – was das erklärte Saisonziel war. Nun entscheidet sich nur noch, ob es die Europa League oder die Conference League wird. Mit beidem können die Bianconeri gut leben.

Doch es gibt auch eine Parallele – und die betrifft das Publikum, das am Donnerstag in Thun erwartet wird. Zwar ist die Stockhorn-Arena die europäische Heimatstätte Luganos bis das eigene Stadion im Frühjahr 2026 fertig sein soll. Doch von einer Heimspiel-Ambiance wird gegen Besiktas nur wenig zu spüren sein. So wie schon gegen Fenerbahce und Partizan.

Tessiner in krasser Unterzahl

Wie Lugano auf Blick-Anfrage mitteilt, sind innert kürzester Zeit über 5500 Tickets vergriffen gewesen. Die Käufer? Hauptsächlich Mitglieder der riesigen Besiktas-Fangemeinschaft in der Schweiz und in Deutschland. Viele von ihnen wollen sich den Auftritt ihrer Lieblingsmannschaft nicht entgehen lassen. Aus dem Tessin dagegen reisen nur rund 400 Lugano-Fans an.

Auf den Rängen wird es also eine einseitige Angelegenheit. Auf dem Platz dagegen versucht Lugano, wie letztes Jahr in der Conference-League-Gruppenphase, dagegenzuhalten. Unvergesslich der sensationelle 3:2-Sieg in Istanbul. Allerdings ist seither beim türkischen Traditionsklub viel passiert. Allen voran haben sie seit diesem Sommer im Sturm einen Ciro Immobile (34), der in den ersten drei Partien schon vier Treffer erzielt hat.