YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit den Stewards
Der Megaskandal im Video:YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit Stewards

Langes Stadionverbot
Weitere Urteile gegen YB-Fans in England

Die Justiz in Birmingham hat Konsequenzen für drei YB-Fans nach den Ausschreitungen im Europa-League-Spiel gegen Aston Villa bekanntgegeben: fünf Jahre Stadionverbot und Geldstrafen.
YB-Chaoten sorgen gegen Aston Villa für einen Eklat.
Ein Gericht im englischen Birmingham hat drei YB-Fans zu fünf Jahren Stadionverbot verurteilt. Zudem müssen sie Geldstrafen in der Gesamthöhe von umgerechnet 1700 Franken zahlen.

Das teilt die zuständige Justizstelle am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Zuvor ist bereits ein 36-jähriger YB-Fan zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Hintergrund sind die Ausschreitungen im Stadion von Aston Villa beim Europa-League-Spiel in der vergangenen Woche.

Nach dem 36-Jährigen mussten sich am Samstagnachmittag drei weitere Männer im Alter von 18, 24 und 38 Jahren vor dem Birmingham Magistrates’ Court verantworten. Sie wurden nach der Verhandlung aus der Untersuchungshaft entlassen, wie das Gericht mitteilt.

Der sogenannte Football Banning Order (FBO) ist eine Art offizielles Stadionverbot, das nicht von einem Verein, sondern vom Gericht auf Antrag der Polizei oder Staatsanwaltschaft verhängt wird. Er verbietet einer Person, bestimmte Fussballspiele zu besuchen oder sich in der Nähe des Stadions aufzuhalten.

Zur Anwendung kommt der FBO, wenn jemand an Gewalt oder Unruhen beteiligt war oder wenn die Gefahr besteht, dass er dies künftig tun könnte. Auf diesen Passus wies auch das Gericht in Birmingham in seiner Urteilsbegründung hin.

Acht Berner Fans festgenommen

Insgesamt acht Berner Fans sind festgenommen worden. Vier davon seien ohne Anklage freigelassen worden, sagt Andrew Richardson, Kommunikationsverantwortlicher der West Midlands Police, auf Blick-Nachfrage. Laut Polizei haben YB-Fans einen Polizeibeamten angegriffen und Stadionsitze, Bierbecher sowie Münzen in Richtung gegnerischer Spieler und Sicherheitskräfte geworfen.

Der BSC YB hat nach dem Spiel angekündigt, er wolle die Geschehnisse umfassend aufarbeiten.

