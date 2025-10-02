1/11 Teamkollege Schmid feiert Penalty-Killer Hitz. Foto: BENJAMIN SOLAND

Marwin Hitz: Note 6

Was für ein Teufelskerl, strahlt Sicherheit und Selbstvertrauen aus, hext gleich mehrmals auf Weltklasse-Niveau und krönt die Leistung noch mit einem gehaltenen Elfmeter. Besser geht nicht.

0:22 Basler Teufelskerl hält: Demirovic scheitert an Marwin Hitz

Nicolas Vouilloz: 4

Zu Beginn etwas überfordert, kämpft sich aber ins Spiel und wird in der zweiten Hälfte immer stabiler.

Flavius Daniliuc: 5

Eine Bank. Verliert kaum einen Zweikampf, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und sucht laufend die Kommunikation mit Mitspieler Adjetey.

Jonas Adjetey: 4

Der 21-Jährige zeigt auch gegen das grosse Stuttgart, wie viel Potenzial in ihm steckt. Minuspunkte: Der unglücklich verschuldete Penalty und ein Horror-Rückpass. Zweimal ein grosses Dankeschön an Goalie Hitz.

Dominik Schmid: 5

Bringt seine PS von Anfang bis Ende auf den Rasen. Läuft unermüdlich in beide Richtungen, leider mit zu wenig Präzision im letzten Pass.

Koba Koindredi: 4

Bemüht, aber lässt zu Beginn noch etwas die Ernsthaftigkeit vermissen.

Xherdan Shaqiri: 6

Nach einer Kreativpause gegen Freiburg und Luzern wieder mit Gourmet-Fussball. Traumpässe und Traumtor zum 2:0 inklusive.

0:53 Flanke wird zum Lupfer: Shaqiri entscheidet Partie mit diesem Traumtor

Léo Leroy: 4

Fleissig, diszipliniert. Ein solider Auftritt, aber den einen oder anderen Zweikampf mehr dürfte er gewinnen.

Jeremy Agbonifo: 4

Hat zu Beginn der Partie gleich mehrere gute Aktionen und Chancen. Je länger das Spiel dauert, desto mehr baut er ab.

Philip Otele: 5

Gefährlich, laufstark und immer noch mit dem guten Auge für den Mitspieler. Diese Version von Otele macht einfach Spass – und arbeitet gar noch in der Defensive mit.

Albian Ajeti: 5

Zeigt, dass er auf dem europäischen Niveau mithalten kann. Sein Körpereinsatz vor dem 1:0 ist beweist dies in bester Manier.