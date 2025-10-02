DE
FR
Abonnieren

FCB-Noten gegen Stuttgart
Zwei Basler überragen alle anderen

Für eine magische Nacht im Joggeli gibts natürlich auch magische Noten – zumindest für zwei FCB-Stars.
Publiziert: vor 25 Minuten
Teilen
Schenken
Anhören
Kommentieren
1/11
Teamkollege Schmid feiert Penalty-Killer Hitz.
Foto: BENJAMIN SOLAND
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1196.JPG
Tobias Wedermann und Stefan Kreis

Marwin Hitz: Note 6

Was für ein Teufelskerl, strahlt Sicherheit und Selbstvertrauen aus, hext gleich mehrmals auf Weltklasse-Niveau und krönt die Leistung noch mit einem gehaltenen Elfmeter. Besser geht nicht.

Demirovic scheitert an Marwin Hitz
0:22
Basler Teufelskerl hält:Demirovic scheitert an Marwin Hitz

Nicolas Vouilloz: 4

Zu Beginn etwas überfordert, kämpft sich aber ins Spiel und wird in der zweiten Hälfte immer stabiler.

Flavius Daniliuc: 5

Eine Bank. Verliert kaum einen Zweikampf, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und sucht laufend die Kommunikation mit Mitspieler Adjetey.

Jonas Adjetey: 4

Der 21-Jährige zeigt auch gegen das grosse Stuttgart, wie viel Potenzial in ihm steckt. Minuspunkte: Der unglücklich verschuldete Penalty und ein Horror-Rückpass. Zweimal ein grosses Dankeschön an Goalie Hitz.

Dominik Schmid: 5

Bringt seine PS von Anfang bis Ende auf den Rasen. Läuft unermüdlich in beide Richtungen, leider mit zu wenig Präzision im letzten Pass.

Koba Koindredi: 4

Bemüht, aber lässt zu Beginn noch etwas die Ernsthaftigkeit vermissen.

Xherdan Shaqiri: 6

Nach einer Kreativpause gegen Freiburg und Luzern wieder mit Gourmet-Fussball. Traumpässe und Traumtor zum 2:0 inklusive. 

Shaqiri entscheidet Partie mit diesem Traumtor
0:53
Flanke wird zum Lupfer:Shaqiri entscheidet Partie mit diesem Traumtor

Léo Leroy: 4

Fleissig, diszipliniert. Ein solider Auftritt, aber den einen oder anderen Zweikampf mehr dürfte er gewinnen.

Jeremy Agbonifo: 4

Hat zu Beginn der Partie gleich mehrere gute Aktionen und Chancen. Je länger das Spiel dauert, desto mehr baut er ab. 

Philip Otele: 5

Gefährlich, laufstark und immer noch mit dem guten Auge für den Mitspieler. Diese Version von Otele macht einfach Spass – und arbeitet gar noch in der Defensive mit.

Albian Ajeti: 5

Zeigt, dass er auf dem europäischen Niveau mithalten kann. Sein Körpereinsatz vor dem 1:0 ist beweist dies in bester Manier. 

Albian Ajeti schiesst Basel gegen den VfB in Führung
0:25
Traumstart nach zwei Minuten:Albian Ajeti schiesst Basel gegen den VfB in Führung
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Basel
        FC Basel