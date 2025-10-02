Marwin Hitz: Note 6
Was für ein Teufelskerl, strahlt Sicherheit und Selbstvertrauen aus, hext gleich mehrmals auf Weltklasse-Niveau und krönt die Leistung noch mit einem gehaltenen Elfmeter. Besser geht nicht.
Nicolas Vouilloz: 4
Zu Beginn etwas überfordert, kämpft sich aber ins Spiel und wird in der zweiten Hälfte immer stabiler.
Flavius Daniliuc: 5
Eine Bank. Verliert kaum einen Zweikampf, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und sucht laufend die Kommunikation mit Mitspieler Adjetey.
Jonas Adjetey: 4
Der 21-Jährige zeigt auch gegen das grosse Stuttgart, wie viel Potenzial in ihm steckt. Minuspunkte: Der unglücklich verschuldete Penalty und ein Horror-Rückpass. Zweimal ein grosses Dankeschön an Goalie Hitz.
Dominik Schmid: 5
Bringt seine PS von Anfang bis Ende auf den Rasen. Läuft unermüdlich in beide Richtungen, leider mit zu wenig Präzision im letzten Pass.
Koba Koindredi: 4
Bemüht, aber lässt zu Beginn noch etwas die Ernsthaftigkeit vermissen.
Xherdan Shaqiri: 6
Nach einer Kreativpause gegen Freiburg und Luzern wieder mit Gourmet-Fussball. Traumpässe und Traumtor zum 2:0 inklusive.
Léo Leroy: 4
Fleissig, diszipliniert. Ein solider Auftritt, aber den einen oder anderen Zweikampf mehr dürfte er gewinnen.
Jeremy Agbonifo: 4
Hat zu Beginn der Partie gleich mehrere gute Aktionen und Chancen. Je länger das Spiel dauert, desto mehr baut er ab.
Philip Otele: 5
Gefährlich, laufstark und immer noch mit dem guten Auge für den Mitspieler. Diese Version von Otele macht einfach Spass – und arbeitet gar noch in der Defensive mit.
Albian Ajeti: 5
Zeigt, dass er auf dem europäischen Niveau mithalten kann. Sein Körpereinsatz vor dem 1:0 ist beweist dies in bester Manier.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
4
6
2
2
3
6
3
2
3
6
3
2
3
6
5
2
3
6
6
2
2
6
6
2
2
6
8
2
3
4
9
2
2
4
10
2
1
4
11
2
1
4
12
2
2
3
13
2
1
3
14
2
1
3
15
2
0
3
15
2
0
3
17
2
0
3
18
2
0
3
19
2
-1
3
20
2
-1
3
21
2
-1
3
22
2
-1
3
22
2
-1
3
24
2
-1
3
25
2
-1
1
26
2
-1
1
27
2
-1
1
28
2
-2
1
28
2
-2
1
30
2
-2
1
31
2
-2
0
32
2
-2
0
33
2
-2
0
34
2
-3
0
34
2
-3
0
36
2
-4
0