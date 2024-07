Europacup-Quali im Ticker Welche Teams warten auf die Schweizer in der nächsten Runde?

Am Wochenende gings wieder los mit der Super League, am Dienstag spielt das erste Schweizer Team schon um einen Platz in einer europäischen Gruppenphase. Auf wen trifft Lugano, Servette, St. Gallen und der FCZ nach diesen Runden? Die Auslosung gibts live im Ticker.