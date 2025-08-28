1/11 Slovan-Goalie Dominik Takac ist ein erstes Mal geschlagen. Der YB-Torschütze heisst … Foto: keystone-sda.ch

Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller – Note 5

Es brauchte den Nati-Goalie Nummer drei (die er wohl nicht mehr so lange sein wird) mehr, als es YB recht war. Gleich mit drei Big Saves bewahrt er YB vor mehr als einem weiteren Gegentreffer.

Saidy Janko – Note 3

Nicht so souverän wie in Bratislava. Beim ersten Gegentor zog er zu stark in die Mitte.

Notenschlüssel 6 super

5 gut

4 genügend

3 schwach

2 sehr schwach

1 unbrauchbar 6 super

Tanguy Zoukrou – Note 3

Für ihn gilt dasselbe wie für Janko: Auch er hatte den einen oder anderen Bock drin. Zum Beispiel bei der Riesenchance nach 45 Sekunden, als er den Zweikampf gegen Strelec verlor. Aber auch beim zweiten Gegentor nicht nahe genug beim selben Spieler.

Loris Benito – Note 4

Nicht der überragende Patron wie in Bratislava. Zögerlich bei der Slovan-Chance nach wenigen Sekunden.

Jaouen Hadjam – Note 3

Erobert den Ball vor dem 3:1. Das war stark. Aber: Sticht beim ersten Bratislava-Goal zu stark nach vorne. Und leitet mit einem fürchterlichen Pass in die Mitte die Giga-Chance von Ibrahim in der 53. Minute ein.

Edimilson Fernandes – Note 4

Nicht so dominant wie in der Wasserschlacht an der Donau. Aber präsent und zweikampfstark.

Alan Virginius – Note 4

Hatte die eine oder andere gute Aktion. Arbeitete bei der Chance nach wenigen Sekunden zu spät zurück.

Rayan Raveloson – Note 4

Eher unauffällig. Was für einen Achter nicht unbedingt negativ sein muss. Trainer Giorgio Contini bemängelte die zu Beginn ungenügende Unterstützung von Gigovic im Pressing durch Raveloson.

Armin Gigovic – Note 5

Sein erster Karriere-Doppelpack als Profi. Wie in Bratislava sehr energetisch. Kriegt in seinem ersten Spiel im Wankdorf bei seiner Auswechslung fünf Minuten vor Schluss eine Standing Ovation. Wenn das nicht fast kitschig ist …

Joël Monteiro – Note 5

Zwei Assists. Und das im Afrolook … Der Walliser, der von seiner Veranlagung her so talentiert ist, jedes Spiel entscheiden zu können, ist endlich wieder mal effektiv.

Chris Bedia – Note 4

Der Knipser knipst. Zum dritten Mal in Folge. Das vierte Saisontor des Franzosen. Wird vor dem Tor zum Mister Zuverlässig.

Sergio Cordova – keine Note

Kam in der 64. Minute für Chris Bedia. Zu kurz im Spiel für eine Bewertung.

Ebrima Colley – keine Note

Kam in der 64. Minute für Alan Virginius. Zu kurz im Spiel für eine Bewertung.

Christian Fassnacht – keine Note

Kam in der 71. Minute für Joël Monteiro. Zu kurz im Spiel für eine Bewertung.

Lewin Blum – keine Note

Kam in der 85. Minute für Saidy Janko. Zu kurz im Spiel für eine Bewertung.

Sandro Lauper – keine Note

Kam in der 85. Minute für Armin Gigovic. Zu kurz im Spiel für eine Bewertung.

