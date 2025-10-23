1/12 Marwin Hitz (r.) muss sich von Corentin Tolisso bezwingen lassen. Foto: keystone-sda.ch

Lucas Werder Reporter Fussball

Marwin Hitz – Note 3

Diesen Pass auf Metinho in der 3. Minute darf der FCB-Goalie niemals so spielen. Sein starker Reflex zum Start der zweiten Hälfte ist so für die Katz.

Nicolas Vouilloz – Note 4

Kann seine Tempodefizite als Rechtsverteidiger nicht verbergen. Erledigt seinen Job gerade so. Hat zur Pause Feierabend.

Adrian Barisic – Note 4

Verteidigen kann der Bosnier. Wären da nur nicht diese groben Schnitzer im Spielaufbau. Insgesamt aber ein solider Auftritt.

Flavius Daniliuc – Note 4

Lässt sich in der ersten Halbzeit mit einem langen Ball erwischen. Steigert sich danach. Wichtiger Block in Halbzeit zwei.

Dominik Schmid – Note 4

Enorm engagiert, in der Offensive fehlt ihm aber etwas das Glück. Bitter, dass er beim 0:2 das Offside aufhebt.

Léo Leroy – Note 3

Mehrfach mit üblen Ballverlusten im Zentrum. Vergibt die beste Ausgleichschance kläglich.

Metinho – Note 3

Gibt beim 0:1 keine gute Figur ab, auch wenn Hitz ihn in die Bredouille bringt. Fällt mit ungewohnt vielen Fehlzuspielen auf.

Marin Soticek – Note 3

Bleibt nach seinem starken Auftritt gegen Winterthur blass und kann nicht an seine überragenden Trainingsleistungen anknüpfen.

Xherdan Shaqiri – Note 4

Muss sich immer wieder Bälle an der Seitenlinie abholen. Jeder Basler Angriff läuft über den Captain. Sein Traumzuspiel lässt Leroy ungenutzt.

Philip Otele – Note 3

Kann zu selten sein Tempo ausspielen. Mehr als zwei, drei gute Aktionen hat die Flügelrakete nicht zu bieten.

Albian Ajeti – Note 3

Sehr fleissig, aber einmal mehr unglücklich. Nach einer Stunde hat er Lyon-Verteidiger Mata eigentlich schon abgeschüttelt, bevor ihm dieser doch noch den Ball abluchst.

Koba Koindredi – Note 4

Kommt zur Pause. Unauffälliger als Metinho, aber auch weniger fehleranfällig.

Kevin Rüegg – Note 4

Kommt zur Pause. Erfüllt seine Defensivaufgaben, gegen vorne kommt aber nicht viel.

Ibrahim Salah – ohne Note

In der 61. Minute für Otele eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Bénie Traoré – ohne Note

In der 72. Minute für Soticek eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Moritz Broschinski – ohne Note

In der 84. Minute für Shaqiri eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.