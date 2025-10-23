DE
«Bin frustriert und ein bisschen hässig»
2:13
Schmid nach Lyon-Niederlage:«Bin frustriert und ein bisschen hässig»

Die FCB-Noten
Sechs Ungenügende – wer alles in Lyon enttäuschte

Hier kommen die Noten der FCB-Spieler zur 0:2-Niederlage in der Europa League auswärts gegen Lyon.
Publiziert: vor 38 Minuten
Marwin Hitz (r.) muss sich von Corentin Tolisso bezwingen lassen.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Lucas WerderReporter Fussball

Marwin Hitz – Note 3

Diesen Pass auf Metinho in der 3. Minute darf der FCB-Goalie niemals so spielen. Sein starker Reflex zum Start der zweiten Hälfte ist so für die Katz.

Nicolas Vouilloz – Note 4

Kann seine Tempodefizite als Rechtsverteidiger nicht verbergen. Erledigt seinen Job gerade so. Hat zur Pause Feierabend.

Adrian Barisic – Note 4

Verteidigen kann der Bosnier. Wären da nur nicht diese groben Schnitzer im Spielaufbau. Insgesamt aber ein solider Auftritt.

Flavius Daniliuc – Note 4

Lässt sich in der ersten Halbzeit mit einem langen Ball erwischen. Steigert sich danach. Wichtiger Block in Halbzeit zwei.

Dominik Schmid – Note 4

Enorm engagiert, in der Offensive fehlt ihm aber etwas das Glück. Bitter, dass er beim 0:2 das Offside aufhebt.

Léo Leroy – Note 3

Mehrfach mit üblen Ballverlusten im Zentrum. Vergibt die beste Ausgleichschance kläglich.

Metinho – Note 3

Gibt beim 0:1 keine gute Figur ab, auch wenn Hitz ihn in die Bredouille bringt. Fällt mit ungewohnt vielen Fehlzuspielen auf.

Marin Soticek – Note 3

Bleibt nach seinem starken Auftritt gegen Winterthur blass und kann nicht an seine überragenden Trainingsleistungen anknüpfen.

Xherdan Shaqiri – Note 4

Muss sich immer wieder Bälle an der Seitenlinie abholen. Jeder Basler Angriff läuft über den Captain. Sein Traumzuspiel lässt Leroy ungenutzt.

Philip Otele – Note 3

Kann zu selten sein Tempo ausspielen. Mehr als zwei, drei gute Aktionen hat die Flügelrakete nicht zu bieten.

Albian Ajeti – Note 3

Sehr fleissig, aber einmal mehr unglücklich. Nach einer Stunde hat er Lyon-Verteidiger Mata eigentlich schon abgeschüttelt, bevor ihm dieser doch noch den Ball abluchst.

Koba Koindredi – Note 4

Kommt zur Pause. Unauffälliger als Metinho, aber auch weniger fehleranfällig.

Kevin Rüegg – Note 4

Kommt zur Pause. Erfüllt seine Defensivaufgaben, gegen vorne kommt aber nicht viel.

Ibrahim Salah – ohne Note

In der 61. Minute für Otele eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Bénie Traoré – ohne Note

In der 72. Minute für Soticek eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Moritz Broschinski – ohne Note

In der 84. Minute für Shaqiri eingewechselt. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Basler Chancenwucher treibt Magnin in den Wahnsinn
Mit Video
FCB-Coach angefressen
Basler Chancenwucher treibt Magnin in den Wahnsinn
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
3
6
9
2
SC Braga
SC Braga
3
5
9
3
Olympique Lyon
Olympique Lyon
3
5
9
4
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
3
4
7
5
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
3
4
7
6
SC Freiburg
SC Freiburg
3
3
7
7
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
3
2
7
8
SK Brann
SK Brann
3
3
6
9
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
3
2
6
10
Aston Villa
Aston Villa
3
2
6
11
OSC Lille
OSC Lille
3
1
6
12
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
3
1
6
13
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
0
6
14
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
3
0
6
15
FC Porto
FC Porto
3
0
6
16
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
3
2
5
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
3
1
4
18
Bologna FC
Bologna FC
3
0
4
19
KRC Genk
KRC Genk
3
0
4
20
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
3
-1
4
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
3
-1
4
22
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
3
0
3
23
AS Rom
AS Rom
3
-1
3
24
FC Basel
FC Basel
3
-1
3
25
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
3
-1
3
26
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
3
-2
3
27
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
3
-2
3
28
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
3
-2
3
29
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
3
-2
3
30
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
3
-3
1
31
Malmö FF
Malmö FF
3
-4
1
32
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
3
-5
1
33
OGC Nizza
OGC Nizza
3
-3
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
3
-4
0
35
FC Utrecht
FC Utrecht
3
-4
0
36
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
3
-5
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
