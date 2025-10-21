DE
«Auch wenn es nur kurz war»
Shaqiri über das Spiel gegen Ex-Klub Lyon

Xherdan Shaqiri spricht nach dem Sieg gegen Winterthur über die bevorstehende Begegnung mit seinem Ex-Klub Olympique Lyon.
Publiziert: 17:22 Uhr
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Teilen
Kommentieren
Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
2
4
6
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
2
3
6
3
Aston Villa
Aston Villa
2
3
6
3
SC Braga
SC Braga
2
3
6
5
Olympique Lyon
Olympique Lyon
2
3
6
6
FC Porto
FC Porto
2
2
6
6
OSC Lille
OSC Lille
2
2
6
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
2
3
4
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
2
2
4
10
SC Freiburg
SC Freiburg
2
1
4
11
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
2
1
4
12
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
2
2
3
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
2
1
3
14
FC Basel
FC Basel
2
1
3
15
AS Rom
AS Rom
2
0
3
15
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
2
0
3
17
SK Brann
SK Brann
2
0
3
18
KRC Genk
KRC Genk
2
0
3
19
BSC Young Boys
BSC Young Boys
2
-1
3
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
2
-1
3
21
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
2
-1
3
22
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
2
-1
3
22
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
2
-1
3
24
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
2
-1
3
25
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
-1
1
26
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
2
-1
1
27
Bologna FC
Bologna FC
2
-1
1
28
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
2
-2
1
28
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
2
-2
1
30
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
2
-2
1
31
OGC Nizza
OGC Nizza
2
-2
0
32
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
2
-2
0
33
FC Utrecht
FC Utrecht
2
-2
0
34
FC Salzburg
FC Salzburg
2
-3
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
2
-3
0
36
Malmö FF
Malmö FF
2
-4
0
