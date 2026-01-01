Marescas Trainerstuhl bei Chelsea wackelt

Wird Enzo Maresca beim nächsten Spiel noch auf der Chelsea-Trainerbank sitzen? Berichten zufolge wackelt der Stuhl des Italieners.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die erste Trainerentlassung des Jahres in der Premier League könnte bereits am 1. Januar erfolgen. Sky berichtet, dass Enzo Marescas (45) Engagement bei Chelsea am Neujahrstag nach anderthalb Jahren zu Ende gehen könnte.

Es sei zu einem Zerwürfnis zwischen Trainer und Verein gekommen. Ob Maresca bei Chelseas Gastspiel bei Manchester City am 4. Januar noch auf der Trainerbank sitzen werde, sei daher höchst unsicher. Eine Entscheidung zur Zukunft des Italieners soll demnächst fallen.

Weniger akut sieht es «Daily Mail». Die Zeitung berichtet, dass Marescas Job «für den Moment» sicher ist. Damit er seinen Job längerfristig behalten kann, müssten sich die Ergebnisse jedoch schlagartig verbessern.

Chelsea hat aus den letzten sieben Premier-League-Partien nur einen Sieg und vier Unentschieden vorzuweisen. In dieser Periode sind die Londoner von Platz zwei auf Rang fünf abgerutscht.

