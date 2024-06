«Wir haben Erfahrung und Qualität genug, um zu bestehen»

Seit Montag kurz vor 23 Uhr ist klar: Die Nati trifft im EM-Achtelfinal am Samstag auf Italien. In Berlin, das für die Italiener eine spezielle Bedeutung hat. 2006 feierten sie im Olympiastadion ihren vierten und bislang letzten WM-Titel.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Murat Yakin will, dass sich Italien auch an die Nati anpassen muss.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Die Vorfreude von Nati-Trainer Murat Yakin (49) auf das Duell mit dem EM-Titelverteidiger ist riesig. «Aber wir dürfen uns nicht zu sehr auf den Gegner fokussieren. Der Gegner muss sich auch über uns Gedanken machen», so der Nati-Coach. Der Druck in der K.o.-Phase sei ein ganz anderer, deswegen sei auch die mentale Vorbereitung wichtig. «Aber wir haben genug Erfahrung und Qualität, um zu bestehen.»

Die Auftritte der Italiener in diesem Turnier waren bislang zwiespältig. Nur dank eines Last-Minute-Treffers gegen Kroatien sicherten sich die Italiener Platz 2 in der Gruppe und die sichere Qualifikation für die Achtelfinals. «Sie sind unberechenbar und können mehrere Systeme spielen», sagt Yakin. Dasjenige der Nati hingegen sitzt. Mit dem auf dieses Jahr geänderte 3-4-2-1-System ist die Schweiz 2024 in sieben Spielen noch ungeschlagen.

30 Jahre seit letztem Sieg

Auch deshalb sagt Mittelfeldspieler Fabian Rieder (22). «Ich würde niemals sagen, dass wir besser sind als Italien. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben eine starke Mannschaft und viel Selbstvertrauen.» Der Berner, der für Yakin auch gegen den dreifachen Europameister zu einer Option in der Startaufstellung werden könnte, erwartet ein «interessantes Spiel».

Allein historisch bedingt ist Italien zu favorisieren, der letzte Schweizer Sieg gegen die Squadra Azzurra liegt mehr als 30 Jahre zurück, als die Nati dank eines Treffers von Marc Hottiger in Bern 1:0 gewann. «Wir sind gerne in der Rolle des Aussenseiters», sagte Yakin bereits am Sonntag nach dem Spiel gegen Deutschland (1:1). Es ist die Rolle, die der Nati liegt.