1/4 Mitte Juli haben die Spanier den EM-Titel gefeiert.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die beiden spanischen Europameister Rodri und Alvaro Morata sind für ein Spiel gesperrt worden, wie die Uefa mitteilte.

Rodri sang bei den Feierlichkeiten nach dem EM-Final gegen England in Madrid: «Gibraltar ist spanisch.» Morata machte sich am gleichen Anlass über den Deutschen Jamal Musiala lustig.

Die Disziplinarkommission der Uefa warf den zwei Spielern vor, «gegen die Grundregeln des Anstands verstossen und eine Sportveranstaltung für nicht-sportliche Zwecke missbraucht zu haben».

Rodri und Morata dürften somit den ersten Match der nächsten Nations League in Serbien verpassen und gegen die Schweiz am 8. September in Genf wieder ins Team zurückkehren.