Portugal ist an der EM mit Ach und Krach unter die letzten Acht vorgestossen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht dabei einmal mehr: der ewige Cristiano Ronaldo.

Was Statistik und Experten zu Ronaldos Trauerspiel sagen

1/7 Cristiano Ronaldo versucht gegen Slowenien viel.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Nein, die EM 2024 – seine sechste in 20 Jahren – ist noch nicht nach dem Gusto von Cristiano Ronaldo verlaufen. Der Achtelfinal gegen Slowenien wird sogar zu einem persönlichen Tiefpunkt – Tränen nach verschossenem Elfmeter inklusive.

«Peinlich», findet das Didi Hamann als Experte des irischen Senders RTE. «Ich dachte, er sei mehr zum Teamplayer geworden, weil er nun auf seine Mitspieler angewiesen ist. Aber heute hat er sein wahres Ich gezeigt. Er verschiesst einen Elfmeter, beginnt auf dem Platz zu heulen. Da denk' ich: ‹Es geht dir nur um dich.› Die Mannschaft hat aber 26 Spieler, es gibt den Staff und 30'000 oder 40'000 Fans im Stadion. Es geht nicht um dich.»

Drama in Frankfurt: Ronaldo weint nach verschossenen Penalty ( 00:27 )

Hamann hält Ronaldo zwar zugute, im Elfmeterschiessen den ersten Versuch versenkt zu haben. Geht es nach dem Deutschen, hätte Ronaldo aber gar nicht mehr auf den Platz, sondern nach seinem Tränenausbruch ausgewechselt gehört.

BBC-Wortspiel kommt nicht gut an

Für eine grosse Kontroverse sorgte der englische TV-Sender BBC mit einem Wortspiel. Auf einem Einblender wurde der oft von Kritikern verwendete Spitzname Penaldo (weil er den Grossteil seiner Tore per Penalty erziele) mit dem Vornamen Misstiano kombiniert – vom Englischen «miss», auf Deutsch verschossen, abgeleitet. Während das manche im Netz amüsierte, empfanden viele Leute den Witz als respektlos. Für England-Abwehrlegende John Terry ist die Aktion gar «eine Schande».

Verglichen mit Hamanns Kritik oder anderen Statements auf X kommt das BBC-Wortspiel aber harmlos daher. Ronaldos Zeit sei endgültig vorbei, sein viertes torloses EM-Spiel habe dies weiter unterstrichen. Und sein Ego-Trip, offensichtlich zum ältesten Torschützen der EM-Historie werden zu wollen, nerve. In etwa so lassen sich die negativen Voten gegen CR7 zusammenfassen. Seine Fans nehmen den Portugiesen natürlich sogleich in Schutz – doch was sagen die Zahlen?

Ronaldos verheerende Freistoss-Statistik

Insgesamt acht Torschüsse gibt Ronaldo gegen Slowenien ab – fünf mehr als seine Teamkollegen Vitinha und Palhinha, die mit ihren drei am zweitmeisten aller Spieler abgaben. Allen voran wegen des verschossenen Penaltys weist Ronaldo einen xG-Wert von 1,36 (wobei 0,78 xG auf den Penalty zurückgehen) auf – der kumulierte Wert der erwarteten Tore aller Spieler nach 120 Minuten liegt bei 2,4. Ronaldo vereinte selbst also bessere Torchancen auf sich als alle anderen Akteure auf dem Platz zusammen.

Was sind Expected Goals (xG) Der Expected Goals Wert (Deutsch: «Erwartete Tore», kurz: xG) wird aufgrund historischer Daten berechnet. Für jeden Torabschluss wird auf dieser Basis die Torwahrscheinlichkeit berechnet. Die Summe der Abschlüsse gibt somit an, wie viele Tore aus den Torabschlüssen – statistisch gesehen – hätten resultieren müssen. Wichtig: Alle Spieler werden dabei gleich behandelt. Eine Torchance für Kylian Mbappé und eines Spielers, der kaum einmal ein Tor erzielt hat, aus der gleichen Abschlussposition ergeben den identischen xG-Wert. Der Expected Goals Wert (Deutsch: «Erwartete Tore», kurz: xG) wird aufgrund historischer Daten berechnet. Für jeden Torabschluss wird auf dieser Basis die Torwahrscheinlichkeit berechnet. Die Summe der Abschlüsse gibt somit an, wie viele Tore aus den Torabschlüssen – statistisch gesehen – hätten resultieren müssen. Wichtig: Alle Spieler werden dabei gleich behandelt. Eine Torchance für Kylian Mbappé und eines Spielers, der kaum einmal ein Tor erzielt hat, aus der gleichen Abschlussposition ergeben den identischen xG-Wert. Mehr

Blendet man Ronaldos verschossenen Elfmeter jedoch aus, hat er als Mittelstürmer kein schlechtes Spiel gezeigt. Mit 37 Ballkontakten war er gegen einen tief stehenden Gegner gut ins Spiel integriert, hatte auch im Strafraum einige Ballkontakte und brachte 17 seiner 19 Pässe an den Mann. Auch wenn sein Bewegungsradius mit zunehmender Spieldauer abnahm, mangelte es Ronaldos Spiel vor allem an einem: Effizienz.

1/4 So bewegte sich Cristiano Ronaldo auf dem Platz.

Und zur Effizienz, genauer gesagt zur Freistoss-Effizienz des Portugiesen, macht dann auch noch eine verheerende Statistik im Netz die Runde: An allen Grossanlässen zusammen lief Ronaldo bei insgesamt 58 Freistössen an. Verwandelt hat er davon exakt einen (Erfolgsquote: 1,7 %). An der WM 2018 rettete er Portugal mit einem Traumtor zum 3:3 gegen Spanien einen Punkt.

Absurde Szene im Stadion: Fan springt fast auf Cristiano Ronaldo ( 00:51 )