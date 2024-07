Neuer Skandal an der EM

Zeigte mit beiden Armen den Wolfsgruss: Merih Demiral beim Torjubel während des Spiels gegen Österreich.

Beim Achtelfinale der Fussball-Europameisterschaft zwischen Österreich und der Türkei ist es am Dienstag erneut zu einer politisch brisanten Szene bei dem Tournier gekommen. Der türkische Verteidiger Merih Demiral (26), der sein Land in der ersten Minute in Führung brachte und später ein weiteres Tor erzielte, zeigte beim Jubel mit beiden Armen den sogenannten Wolfsgruss.

Bei der Geste berühren Mittel- und Ringfinger den Daumen, während Daumen und kleiner Finger wie Wolfsohren nach oben zeigen. Das Zeichen gilt als Bekenntnis zur Ülkücü-Bewegung, einer nationalistischen Gruppierung, die auch als Graue Wölfe bezeichnet werden.

In Frankreich verboten

Die Gruppierung gilt dem deutschen Verfassungsschutz zufolge als rassistisch und rechtsextrem. Ihr Ziel ist demnach ein Grossreich, das vom Balkan bis China alle Turkvölker umfassen soll. In Deutschland stehen die Grauen Wölfe unter Beobachtung. Sie sollen mehr als 12'000 Mitglieder haben.

In Frankreich ist die Organisation seit 2020 verboten. In Österreich ist es untersagt, den Wolfsgruss zu zeigen.

Nicht so in Deutschland. Demiral machte sich insofern nicht strafbar. Trotzdem könnte der umstrittene Jubel Folgen haben: Es wäre nicht das erste Mal, dass die UEFA politische Provokationen bei einem Fussballspiel als unangemessen werten und sanktkonieren würde.

«Hat etwa mit meiner Identität zu tun»

Demiral veröffentlichte bei X ein Foto, das ihn beim Jubeln mit Wolfsgruss zeigt. Bei einer Pressekonferenz erklärte er: «Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun.» Deswegen habe er die Geste gezeigt. «Ich habe Leute im Stadion gesehen, die diese Geste auch gemacht haben.» Es stecke keine versteckte Botschaft dahinter. «Wir sind alle Türken, ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein, und das ist der Sinn dieser Geste.»

Er habe einfach nur zeigen wollen, wie sehr er sich freue und wie stolz er sei. Es werde hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.

Die Türkei spielt am Samstag im Viertelfinale gegen die Niederlande. Auch im österreichischen Lager kam es am Dienstag zu einer Szene, die für Kritik sorgte. Im Vorfeld des Spiels grölten österreichische Fans «Ausländer raus, Ausländer raus» zur Melodie von «L'Amour Toujours» von Gigi D'Agostino, wie Aufnahmen des Schweizer Fernsehens SRF zeigen. Beim Spiel der Schweizer Nati gegen Deutschland hatten Fans im Schweizer Sektor vergangene Woche mit einer Flagge der kosovarischen Befreiungsarmee (UCK) provoziert.