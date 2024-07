Unschöne Szenen während einer Fan-Schaltung im Live-Fernsehen: Statt jubelnder Österreich-Fans bekommen die Zuschauer von SRF am Dienstagabend plötzlich junge Männer zu sehen, die sich gegenseitig fremdenfeindliche Parolen zurufen.

Andrea Cattani Redaktor Sport

Eigentlich wollte das Schweizer Fernsehen SRF die gute Stimmung bei den Österreich-Fans vor dem EM-Achtelfinal am Dienstagabend einfangen. In Leipzig spielt die österreichische Nationalmannschaft um 21 Uhr gegen die Türkei ums Weiterkommen.

Doch mitten in die rot-weiss-rote Euphorie mischt sich auf dem Weg Richtung Stadion auch eine Gruppe Unverbesserlicher. Und diese zeigt sich vor laufender Kamera von ihrer verabscheuungswürdigen Seite.

Wieder Parolen zu Gigi-D'Agostino–Song

Noch bevor SRF-Aussenreporter Calvin Stettler überhaupt mit dem ersten Fan ins Gespräch kommen kann, sind bei der Schaltung grölende Fans zu sehen und zu hören. Es sind aber keine Jubel-Gesänge, die sich die jungen Männer gegenseitig zurufen. Stattdessen skandieren sie zur mittlerweile einschlägig bekannten Melodie von «L'Amour Toujours» des DJ's Gigi D'Agostino die Parole «Ausländer raus, Ausländer raus».

Skandal-Party auf Sylt: Feiernde singen ausländerfeindliche Parolen ( 00:15 )

Zur Erinnerung: Die Abwandlung des Disco-Klassikers mit dem Text «Deutschland den Deutschen, Ausländer raus» kursiert in der rechtsradikalen Szene schon seit Jahren. Für breites Entsetzen sorgte schliesslich ein Vorfall auf der deutschen Nordseeinsel Sylt, wo im vergangenen Mai eine Gruppe Feiernder in einem Lokal das Lied mit dem fremdenfeindlichen Text anstimmte. Der Vorfall wurde von einem Teilnehmer gefilmt und kursierte kurz darauf im Netz.

Nicht der erste Vorfall bei Ösi-Fans

Die Szene auf SRF ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art bei den Österreich-Fans während der EM. Beim zweiten Gruppenspiel der Österreicher am 21. Juni gegen Polen in Berlin hatte eine Gruppierung kurzzeitig ein «Defend Europe»-Banner vor den Fanblock montiert. Dies ist das Motto der extremen Rechten Europas in ihrem Kampf gegen Zuwanderung. Der Schriftzug im Stadion wurde wenige Augenblicke später aber wieder abmontiert.

Auch in Leipzig beendeten die österreichischen Fans ihr deplatziertes Gegröle, unmittelbar nachdem sie das TV-Team vom SRF neben sich bemerkt hatten. Für den schlechten Eindruck hatten sie da aber schon gesorgt. Immerhin: Calvin Stettler konnte danach seine Schaltung ohne weiteren unschönen Zwischenfall fortsetzen.