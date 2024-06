«Löst Tränen bei mir aus» Babbel fassungslos über EM-Auftritt der Engländer

Vor der EM galten die Engländer als die grossen Turnierfavoriten, bislang konnten die Three Lions in ihren Gruppenspielen jedoch nicht überzeugen. Markus Babbel, der von 2000 bis 2004 in der Premier League spielte, geht mit der Southgate-Elf hart ins Gericht.