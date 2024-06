Shaqiri-Geniestreich – Achtelfinal so gut wie sicher

19.06.2024, 22:53 Uhr

Fazit 2. Halbzeit

Lange ist es ruhig im zweiten Durchgang. Grosschancen? Fehlanzeige. Der Ball wird im Mittelfeld hin und her gespielt. Die Schotten spielen gar etwas besser als die Schweizer. In der 59. Minute entwischt Ndoye durch die Mitte, scheitert aber am herausstürmenden Gunn. Schottland wird stärker und kommt in der 67. Minute zu einem Freistoss von der Strafraumgrenze. Robertson flankt zum linken Pfosten, wo sich Hanley gegen Schär behauptet und die Kugel per Kopf an den Pfosten setzt – aufatmen bei den Schweizern. In der Folge bietet das Spiel wenig Spektakel. In der 83. Minute wird Embolo von Rieder auf die Reise geschickt, der Ball landet im Netz, doch wieder geht die Fahne des Assistenten hoch. Und wieder ist der Entscheid korrekt. In den Schlussminuten sind beide Teams mit dem Remis zufrieden und machen nichts mehr für die Offensive. Die Schweiz behauptet den zweiten Rang und steht fast sicher im Achtelfinale. Vier Punkte dürften auch als Gruppendritte für das Weiterkommen reichen. Schottland hat es im letzten Gruppenspiel gegen Ungarn in den eigenen Händen, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.