vor 9 Minuten

Zu seinem Verhältnis zu Akanji

Ich war in den letzten Monaten mehrmals bei Manuel und wir haben uns oft ausgetauscht. Wir haben über seine persönliche Situation geredet und wie er gerne spielt. Ich war beeindruckt, wie sein Trainer im Klub ihn einsetzt. Wir haben auch über seine Rolle in der Nati gesprochen und dass er Xhaka mehr unterstützen muss und das sah er auch so. Sie setzten beide das um, was ich von ihnen erwarte.