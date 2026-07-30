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«Ein Angebot, keine Verpflichtung»
So preist Infantino den Verkauf der WM an

Die Pläne der Fifa, Anteile an der WM an Private zu verkaufen, schicken seit Dienstagabend Schockwellen durch die Fussballwelt. Lässt sich die Fifa im Milliarden-Spiel gar über den Tisch ziehen?
Publiziert: 17:31 Uhr
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