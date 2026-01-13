Antoine Semenyo ist bei Manchester City der Mann der Stunde. Der Ghanaer trifft beim 2:0-Sieg im Hinspiel des Ligacup-Halbfinals gegen Newcastle.

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Neuzugang Antoine Semenyo hat bei Manchester City eingeschlagen – und wie. Vor vier Tagen ist er von Bournemouth zu den Skyblues gewechselt, am Samstag im FA Cup gegen Exeter City zum besten Spieler gewählt worden und am Dienstag gegen Newcastle zum Matchwinner avanciert.

Im Hinspiel des Ligacup-Halbfinals gegen Newcastle United, das ohne den verletzten Schweizer Fabian Schär auskommen muss, trifft er in der 53. Minute zum 1:0. Der Ghanaer verwertet dabei eine tolle Vorarbeit von Flügelpartner Jérémy Doku. Nur zehn Minuten später netzt Semenyo Nationalspieler erneut ein, jedoch wird dieser Treffer nach kurzem VAR-Check annulliert.

Den Citizens solls recht sein, denn in der Schlussphase lassen sie praktisch nichts mehr anbrennen. Mit einem lehrbuchartigen Angriff, eingeleitet und abgeschlossen durch Rayan Cherki, erhöht ManCity tief in der Nachspielzeit noch auf 2:0 (90.+8). Das Halbfinal-Rückspiel findet am 4. Februar um 21 Uhr in Manchester statt.