Grimsby Town
12:11
Manchester United
Grimsby Town
Beendet
12:11
(n.P.)
2:2 (n.V.)
Manchester United
Vernam 22'
Warren 30'
Mbeumo 75'
Maguire 89'
Mbeumo scheitert mit dem 26. (!) Penalty an der Latte
0:33
Ganz Grimsby stürmt den Platz:Mbeumo scheitert mit dem 26. (!) Penalty an der Latte

Nach 26 Penaltys
Manchester United blamiert sich gegen Viertligist

Manchester United zieht weiter Hohn und Spott auf sich. Im Liga Cup verliert das Team von Ruben Amorim bei Viertligist Grimsby nach Penaltyschiessen.
Publiziert: 27.08.2025 um vor 6 Minuten
|
Aktualisiert: 27.08.2025 um vor 4 Minuten
1/4
Bryan Mbeumo scheitert mit dem 26. Penalty, ManUtd fleigt gegen Viertligist Grimsby aus dem Ligacup.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach Platz 15 in der abgelaufenen Premier-League-Saison startete Manchester United mit einem Punkt aus zwei Spielen auch in die neue Spielzeit enttäuschend. Im ersten Spiel im Liga Cup blamieren sich die Red Devils nun endgültig bis auf die Knochen. 

Beim Viertliga-Klub Grimsby Town scheidet der englsiche Rekordmeister im Penaltyschiessen aus. 

Nachdem ManUtd ab der 30. Minute lange mit 2:0 im Rückstand liegt, sieht es in der Schlussphase dann danach aus, als könnten der haushohe Favorit den Kopf doch noch aus der Schlinge ziehen. Brentford-Neuzugang Bryan Mbeumo (75.) und Harry Maguire (89.) sorgten für den späten Ausgleich. 

Scheinbar ewiges Elfmeterschiessen

Weil in der Verlängerung aber kein weiterer Treffer gelingt, muss das Elfmeterschiessen entscheiden. Und dieses dauert eine halbe Ewigkeit. Von den ersten zehn Schützen verschiessen nur Grimsbys Clarke Oduorund Uniteds Matheus Cunha. Dann treffen bis zum 26. Versuch alle. Als Mbeumos zweiter Penalty an die Latte klatscht, gibt es im Blundell Park kein Halten mehr. 

Hunderte der 8647 Fans im Stadion stürmen auf den Rasen, um ihre Cup-Helden zu feiern, während die ManUtd-Stars wohl am liebsten im Boden versinken würden. 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
2
6
6
2
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
2
5
6
3
Liverpool FC
Liverpool FC
2
3
6
4
Chelsea FC
Chelsea FC
2
4
4
5
Nottingham Forest
Nottingham Forest
2
2
4
6
Manchester City
Manchester City
2
2
3
7
FC Sunderland
FC Sunderland
2
1
3
8
Everton FC
Everton FC
2
1
3
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
2
-1
3
10
Brentford FC
Brentford FC
2
-1
3
10
Burnley FC
Burnley FC
2
-1
3
12
Leeds United
Leeds United
2
-4
3
13
FC Fulham
FC Fulham
2
0
2
14
Crystal Palace
Crystal Palace
2
0
2
15
Newcastle United
Newcastle United
2
-1
1
16
Manchester United
Manchester United
2
-1
1
17
Aston Villa
Aston Villa
2
-1
1
18
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
2
-2
1
19
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
2
-5
0
20
West Ham United
West Ham United
2
-7
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Tony
Harrington
England
Anstoss
Mittwoch
27. August 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Grimsby, England
Blundell Park
Kapazität
8’933
