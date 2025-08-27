Manchester United blamiert sich gegen Viertligist

Manchester United zieht weiter Hohn und Spott auf sich. Im Liga Cup verliert das Team von Ruben Amorim bei Viertligist Grimsby nach Penaltyschiessen.

1/4 Bryan Mbeumo scheitert mit dem 26. Penalty, ManUtd fleigt gegen Viertligist Grimsby aus dem Ligacup. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach Platz 15 in der abgelaufenen Premier-League-Saison startete Manchester United mit einem Punkt aus zwei Spielen auch in die neue Spielzeit enttäuschend. Im ersten Spiel im Liga Cup blamieren sich die Red Devils nun endgültig bis auf die Knochen.

Beim Viertliga-Klub Grimsby Town scheidet der englsiche Rekordmeister im Penaltyschiessen aus.

Nachdem ManUtd ab der 30. Minute lange mit 2:0 im Rückstand liegt, sieht es in der Schlussphase dann danach aus, als könnten der haushohe Favorit den Kopf doch noch aus der Schlinge ziehen. Brentford-Neuzugang Bryan Mbeumo (75.) und Harry Maguire (89.) sorgten für den späten Ausgleich.

Scheinbar ewiges Elfmeterschiessen

Weil in der Verlängerung aber kein weiterer Treffer gelingt, muss das Elfmeterschiessen entscheiden. Und dieses dauert eine halbe Ewigkeit. Von den ersten zehn Schützen verschiessen nur Grimsbys Clarke Oduorund Uniteds Matheus Cunha. Dann treffen bis zum 26. Versuch alle. Als Mbeumos zweiter Penalty an die Latte klatscht, gibt es im Blundell Park kein Halten mehr.

Hunderte der 8647 Fans im Stadion stürmen auf den Rasen, um ihre Cup-Helden zu feiern, während die ManUtd-Stars wohl am liebsten im Boden versinken würden.