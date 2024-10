Admir Mehmedi ist der Gast in der neusten Folge FORZA!, dem Blick-Fussballpodcast. Foto: FORZA! 1/6

«Das wars», sagte sich Admir Mehmedi im Sommer 2023 und hängte seine Fussballschuhe an den Nagel. Obwohl der heute 33-Jährige den Fussball als aktiver Profi nicht vermisst, ist er weiterhin mittendrin. Zuerst als Schaffhausen-Sportchef und nun als Experte im TV. In der neusten Podcastfolge von FORZA! ist er zu Gast bei Blick-Fussballchef Tobias Wedermann, spricht unter anderem über seinen Meisterfavorit Lugano, die Aktualität rund um YB sowie den FC Basel oder auch GC und Winterthur.

Mehmedi spricht aber auch ausführlich über seine Karriere. Angefangen beim FCZ, wo er einen harzigen Start hatte. «Klar hatte ich Talent, aber ich musste mir alles in meiner Karriere hart erarbeiten. Es war ein steiniger Weg und deshalb bin ich auch stolz auf das, was ich erreicht habe», so der 76-fache Nati-Spieler. Die erste Station im Ausland hiess Kiew: «Ehrlich gesagt, war Dynamo Kiew der einzige Club, der die Forderungen des FCZ erfüllte.»

Einsamkeit in der Ukraine unterschätzt

Dort habe er es allerdings unterschätzt, wie es ist, in jungem Alter alleine im Ausland zu sein. «Ich konnte die Sprache nicht, hatte Mühe, die Schrift zu verstehen, die Kultur war ganz anders und ich war einsam», so Mehmedi ganz offen. Gesellschaft bekam er aber von einem Hund, den er spontan bei einem Spaziergang in der Stadt gekauft hatte. Ein kleiner Mops, wie Mehmedi verrät: «Der Hund war eingeengt in einem kleinen Käfig. Ich werde diesen Anblick nie vergessen – er tat mir so leid, dass ich in den Laden bin und ihn gleich mitgenommen habe.»

Den internationalen Durchbruch schaffte Mehmedi anschliessend bei Freiburg. «Diese Station war der Wendepunkt meiner Karriere und Trainer Christian Streich ist bis heute eine prägende Figur für mich.» Nach zwei Saisons ging es zu Leverkusen und Wolfsburg, wo Mehmedi sieben Saisons auf höchstem Niveau spielte inklusive Champions League. Seine letzte Destination war dann in der Türkei bei Antalyaspor, wo er auf den heutigen Dortmund-Trainer Nuri Sahin traf – und über den er in höchsten Tönen schwärmt. «Er ist als Trainer unglaublich gut, ich traue ihm wirklich eine sehr grosse Karriere zu.»

Wie er seine Zeit in der Türkei sonst erlebt hat, wieso er von einem Kebabspiess überrascht wurde und was Mehmedi in Zukunft machen möchte – das alles kannst du dir in der neusten Podcastfolge FORZA! auf allen gängigen Plattformen, YouTube und Blick anhören.