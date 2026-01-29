DE
Dembélé bald in der Wüste?
Saudi Pro League arbeitet an einem Deal

Nachdem sich PSG-Star Dembélé und Klubboss Nasser Al-Khelaifi noch nicht über den neuen Vertrag einigen konnten, erkundigt sich die Saudi Pro League bereits um den Status des Ballon-d'Or-Gewinners
Petar Djordjevic

Paris Saint Germain verpasst am letzten Spieltag der Champions-League-Ligaphase nach einer enttäuschenden Leistung den direkten Einzug in die Playoffs. Das PSG-Starensemble muss sich mit dem 1:1-Unentschieden gegen Newcastle zu Hause im Parc des Princes zufrieden geben und den Umweg über die Qualifikationsrunde für die Playoffs hinnehmen. 

Dabei hatte Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé (28) bereits in der 4. Minute die Chance, seine Mannschaft auf die Siegerstrasse zu lenken. Nach einem Handspiel im Strafraum verschoss der Weltmeister von 2018 den gegeben Elfmeter. Ohnehin brachte der Franzose nicht sein volles Potenzial aufs Feld. Möglicherweise war er gedanklich nicht vollkommen im Spiel angekommen. 

Mega-Deal aus Saudi Arabien

Denn einen Tag vor dem wichtigen Spiel gegen Newcastle berichtet «Sky» darüber, dass sich die Verantwortlichen der Saudi Pro League nach Dembélés Vertragsstatus erkundigten und ein «signifikantes finanzielles Paket» zusammenstellten. Der Franzose ist zwar noch bis im Sommer 2028 bei PSG verpflichtet, doch wollen die Pariser die Zusammenarbeit bereits früher verlängern. Bei der Lohnvorstellung sollen jedoch enorme Diskrepanzen bestehen. Zuletzt sendete PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi (52) eine deutliche Ansage an Dembélé. «Wir haben eine Gehaltsobergrenze. Niemand steht über dem Verein. Jeder weiss das und jeder muss es respektieren. Nicht um jeden Preis. Die Mannschaft und der Verein sind wichtiger als jeder Einzelne», erklärte er gegenüber «Canal+».

Wie das Angebot aus der Saudi Pro League aussehen könnte ist derzeit nicht bekannt. Die «Sportbild» berichtet jedoch darüber, dass dem Real Madrid-Star Vinicius Junior 250 Millionen Euro pro Saison vorliegen würden. Dembélé würde demnach ein ähnliches Angebot unterbreitet werden. 

