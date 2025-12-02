GC-Trainer Gerald Scheiblehner will unbedingt im Cup überwintern. Darum schont er auch gegen den unterklassigen SC Cham keine Stammkräfte. Nach dem Derby spricht er zudem kritisch von den Szenen nach dem Spiel. Hier kommt das GC-Inside zum Cup-Achtelfinal.

Darum gehts GC-Trainer Scheiblehner setzt auf Asp Jensen im Cupspiel gegen Cham

Scheiblehner betont hohen Stellenwert des Cups für den Klub

GC traf vor zehn Jahren im Cup auf Cham, siegte 4:1

Björn Lindroos Redaktor Sport

Die News zum Wochenstart

Es war die grosse Überraschung vor dem Zürcher Derby. Obwohl Jonathan Asp Jensen (19) von GC als verletzt gelistet wurde, stand er gegen den FCZ in der Startelf. Und obwohl die Bayern-Leihgabe laut Trainer Gerald Scheiblehner (48) noch nicht fit für 90 Minuten gewesen wäre, stand er bis zum Schlusspfiff auf dem Rasen. «Das war zu viel, aber ich hatte wenige Alternativen auf der Bank», so Scheiblehner.

Wird das angeschlagene Offensivtalent beim Cupspiel gegen das unterklassige Cham jetzt also geschont? Nein! «Er ist fit und wird morgen spielen», sagt Scheiblehner einen Tag vor dem Spiel gegenüber Blick.

Dass GC nach dem verlorenen Derby so schnell wieder spielt, findet der Coach positiv: «Ich bin kein Trainer, der einem verlorenen Spiel nachtrauert. Wir schauen nach vorne.»

Die grosse Frage

Wie bereitet sich GC auf die schwer einzuschätzende Aufgabe SC Cham vor? «Wie auf ein Meisterschaftsspiel», erklärt Scheiblehner. «Wir waren vor ein paar Wochen dort auf dem Platz und haben uns das Spiel gegen Paradiso angesehen. Damit wir ein Gefühl für die Anlage, die Stimmung und den Gegner bekommen.»

Für den Österreicher hat der Cup einen hohen Stellenwert. «Es ist eine Riesenchance für den Klub, mit wenig Siegen sehr weit zu kommen. Auch für die jungen Spieler ist es eine grosse Chance. Wir wollen unbedingt weiterkommen.»

Und obwohl in der Liga am kommenden Wochenende das wichtige Spiel gegen Tabellennachbarn Servette ansteht, wird Scheiblehner keine Kräfte schonen: «Wir nehmen überhaupt keine Rücksicht», so der GC-Coach. Denn man wolle auch ein positives Ergebnis einfahren, um sich für den Samstag ein gutes Gefühl zu holen.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben eine Vorbildfunktion. Dem wurde man nicht gerecht. Da muss man sich nicht beschweren, dass es auf den Rängen zu Gewalt kommt, wenn es unten auf dem Platz vorgemacht wird», sagt Scheiblehner zwei Tage später über die Rudelbildung nach dem Zürcher Derby.

Der Österreicher habe die wüsten Szenen mit dem Team nochmals angesprochen. «Jeder hat gesehen, von wem die Sache ausging. Solche Szenen sind aber komplett unnötig. Von beiden Seiten.»

Mögliche Aufstellung

Hammel; Hassane, Diaby, Abels; Marques, Zvonarek, Meyer, Ullmann; Asp Jensen, Muci, Diarrassouba.

Wer fehlt?

Abrashi, Bengondo, Bettkober, Creti, Lee, Paloschi, Veron Lupi (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass …

… GC schon vor zehn Jahren im Cup auf den SC Cham traf? In der 1. Runde 2015 setzten sich die Hoppers am Ende mit 4:1 durch. Einfach war es aber nicht: Bis zur 81. Minute lag GC nämlich mit 0:1 hinten. Durch Tore von Basic, Tarashaj und zwei Treffer von Dabbur zog der Rekordcupsieger den Kopf damals aber noch aus der Schlinge.

Aufgepasst auf

Laurin Vögele (21). Der Stürmer ist mit sechs Saisontoren der beste Torschütze des SC Cham und weiss auch, wie man gegen Super-Ligisten trifft. In der ersten Runde erzielte er gegen Lugano das zwischenzeitliche 2:1. Der Winti-Junior kam 2023 bei seinem Jugendklub auch schon zu zwei Super-League-Einsätzen.

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Der SC Cham liegt im Tabellenmittelfeld der Promotion League. Die dritthöchste Liga der Schweiz befindet sich seit einer Woche in der Winterpause, das letzte Spiel der Hinrunde verlor Cham mit 1:3 gegen Cup-Vorjahresfinalist Biel. In der laufenden Cup-Saison warf Cham mit Lugano bereits einen Super-Ligisten raus (3:2), in der 2. Runde setzte man sich gegen das unterklassige Altstätten (2. Liga inter) mit 3:0 durch.

Cup-Achtelfinals

Di., SLO (ChL) – Winterthur, 19 Uhr

Di., Nyon (ChL) – Xamax (ChL), 19.30 Uhr

Di., Cham (PL) – GC, 20 Uhr

Mi., Zug (1.) – Luzern, 20 Uhr

Mi., Rapperswil-Jona (ChL) – St. Gallen, 20.15 Uhr

Mi., Yverdon (ChL) – Lausanne, 20.30 Uhr

Do., Basel – Grand-Saconnex (PL), 18.30 Uhr

Do., Aarau (ChL) – Sion, 20.30 Uhr