SLO gegen GC am Samstagabend
Die Anspielzeiten für die Cup-Halbfinals sind fix

Die Halbfinal-Paarungen im Schweizer Cup sind angesetzt. SLO gegen GC wird dabei zum Abendspiel.
Publiziert: vor 37 Minuten
GC setzt sich gegen den FC Sion mit 4:3 durch. Im Cup-Halbfinal treten die Zürcher gegen Lausanne an.
  • Schweizer Cup-Halbfinals am 18. und 19. April sind angesetzt
  • Zuerst muss Lausanne-Ouchy gegen GC ran
  • Der Final steigt am 14. Mai im Berner Wankdorf
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die beiden Halbfinals im Schweizer Cup sind angesetzt. Am Samstag, 18. April um 19.15 Uhr empfängt Stade-Lausanne-Ouchy zu Hause auf der Pontaise den Grasshopper Club Zürich. Das zweite Duell um den Einzug in den 101. Final des Cups findet am Sonntag, 19. April um 15 Uhr in Yverdon statt. Die Hausherren aus der Challenge League empfangen dort den FC St. Gallen.

Die Viertelfinals waren äusserst knapp und wurden jeweils mit einem Tor unterschied entschieden. Lausanne, St. Gallen und Yverdon gewinnen ihre Partien mit 2:1, während sich GC gegen Sion mit einem 4:3 durchsetzte.

Der Cupfinal findet am 14. Mai im Berner Wankdorf statt.

In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
