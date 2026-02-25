Die Halbfinal-Paarungen im Schweizer Cup sind angesetzt. SLO gegen GC wird dabei zum Abendspiel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Cup-Halbfinals am 18. und 19. April sind angesetzt

Zuerst muss Lausanne-Ouchy gegen GC ran

Der Final steigt am 14. Mai im Berner Wankdorf War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die beiden Halbfinals im Schweizer Cup sind angesetzt. Am Samstag, 18. April um 19.15 Uhr empfängt Stade-Lausanne-Ouchy zu Hause auf der Pontaise den Grasshopper Club Zürich. Das zweite Duell um den Einzug in den 101. Final des Cups findet am Sonntag, 19. April um 15 Uhr in Yverdon statt. Die Hausherren aus der Challenge League empfangen dort den FC St. Gallen.

Die Viertelfinals waren äusserst knapp und wurden jeweils mit einem Tor unterschied entschieden. Lausanne, St. Gallen und Yverdon gewinnen ihre Partien mit 2:1, während sich GC gegen Sion mit einem 4:3 durchsetzte.

Der Cupfinal findet am 14. Mai im Berner Wankdorf statt.