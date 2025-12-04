DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Schweizer Cup
Schweizer Cup: FC Aarau - FC Sion (04.12.2025)
FC Aarau
20:30
FC Sion
Zum Fussball-Kalender
FC Aarau
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Sion
Jetzt wetten!
Liveticker
Aufstellung
Statistik
Spiele/Resultate
Infos
Schweizer Cup
FC Aarau - FC Sion
Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
04. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
Teilen
Folge uns
Fehler gefunden?
Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Sion
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen
Meistgelesen
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Sion