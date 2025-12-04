DE
FR
Abonnieren
FC Aarau
FC Aarau
20:30
FC Sion
FC Sion
Zum Fussball-Kalender
FC Aarau
FC Aarau
Ab 20:30 Uhr
Vs
FC Sion
FC Sion
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Schweizer Cup
FC Aarau - FC Sion

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Die letzten Spiele
Anstoss
Donnerstag
04. Dezember 2025 um 20:30 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Aarau
        FC Aarau
        FC Sion
        FC Sion