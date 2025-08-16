Wirklich viele Lichtblicke gab es im Team des FC Zürich beim mühevollen 2:0 bei Wettswil-Bonstetten nicht. Genau genommen ein einziger: Umeh Emmanuel. Nicht nur, aber auch wegen seiner beiden Tore.

1/7 Die Erleichterung ist Umeh Emmanuel nach dem 2:0 in der Nachspielzeit bei Wettswil-Bonstetten förmlich ins Gesicht geschrieben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Umeh Emmanuel startet stark in die neue Saison mit drei Toren und zwei Assists

Ausbeute einer ganzen Saison nach nur vier Spielen

Alain Kunz Reporter Fussball

29 Super-League-Einsätze hat Umeh Emmanuel (20) in seiner ersten Saison mit dem FC Zürich absolviert. Der Mann, der Anfang letzte Saison mit der Referenz von zehn Toren in 31 Spielen von Bulgariens Erstligisten Botew Plowdiw kam. Da kommt der Cup hinzu. Beim 3:2-Sieg im bulgarischen Cupfinal gegen Favorit Ludogorez Rasgrad steuerte Emmanuel ein Tor bei.

Doch in Zürich stagniert die Produktivität. Plötzlich tut sich der Nigerianer mit dem Toreschiessen und Sammeln von Assists schwer. Am Ende seiner ersten Spielzeit in der Schweiz kommt er auf einen Treffer im Cup, im Sechzehntelfinal gegen Le Locle (damals 2. Liga regional), und auf ein Tor in der Super League. Und dieses in der allerersten Runde, in seinem allerersten Liga-Spiel, beim 2:0 gegen Yverdon. Danach ist bis Ende Saison Flaute. Einzig drei Assists kommen auf der Habenseite hinzu. Heisst unter dem Strich: fünf Skorerpunkte.

Nun will Emmanuel den Cupsieg

Die Saison ist nun eine neue und sie beginnt punktemässig gut für den jungen Nigerianer. Er trifft beim 1:1 gegen den FC Luzern und liefert die Assists zu den beiden FCZ-Toren beim 2:3 gegen Sion. Und nun die beiden Cuptore beim Erstligisten FC Wettswil-Bonstetten. So kommt er nach vier Spielen auf dieselbe Ausbeute wie nach 24 Spielen 2024/25!

Was ist da passiert, dass es so gut läuft? «Es ist gut, okay. Aber viel wichtiger ist, dass es zum Erfolg des Klubs beiträgt. Darüber bin ich glücklich», sagt der U20-Nationalspieler von Nigeria während der After-Game-Party auf dem überfluteten Kunstrasen der Functiomed-Arena in Wettswil ZH. Denn er sieht eine Perspektive am Horizont, die da lautet: Cupfinal. «Klar. Wir wollen den Weg zu Ende gehen. Also den Final erreichen. Und den Cup gewinnen.»

Na ja, wenn Emmanuel weiter so trifft? Ob der Stadtklub den Cup auch wirklich holt, ist das eine. Etwas anderes wäre dann aber gewiss: Der Mann, für den die Zürcher vor einem Jahr richtig viel Geld ausgegeben haben, weit über eine Million Franken, wird nicht im Flop-Team der Saison von Blick landen wie nach der letzten Spielzeit.