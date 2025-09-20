Der FC Luzern tritt im Cup-Sechzehntelfinal gegen Bosna Neuchâtel an. Eine weitere Blamage gegen einen Unterklassigen gilt es zu verhindern.

1/6 Für Mario Frick gab es im Schweizer Cup bisher nicht viel zu jubeln. Foto: keystone-sda.ch

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die News der Woche

In den letzten drei Jahren war der Cup nicht der Lieblingswettbewerb des FC Luzern. Immer bedeutete spätestens das Achtelfinal Endstation. Immer scheiterte man gegen Unterklassige. Manche sind deshalb längst der Meinung, dass Mario Frick (51) kein Cup-Trainer sei. Nun nimmt der Liechtensteiner mit dem FCL einen neuen Anlauf. Gegen Bosna Neuchâtel muss sich seine Mannschaft für den Achtelfinal qualifizieren. Alles andere käme einer riesigen Blamage gleich. Und die können sich weder der Trainer noch die Spieler erlauben.

Die grosse Frage

Skort Matteo Di Giusto (25) weiterhin so fleissig? Wettbewerbsübergreifend hat der Luzerner Königstransfer bereits sechs Skorerpunkte (2 Tore, 4 Assists) auf dem Konto. Nur in drei Partien hat er bislang nicht geskort. Eine davon war das letzte Spiel gegen YB. Nun liegt es auch an ihm, dass die Luzerner Offensive wieder heissläuft.

Gesagt ist gesagt

«Wir dürfen das Spiel nicht anders angehen als sonst.» So erklärt Mittelfeldmann Tyron Owusu (22) zur «Luzerner Zeitung» in dieser Woche, wie man dieses Cup-Spiel in Angriff nehmen soll. Auch wenn die Zentralschweizer klare Favoriten seien.

Mögliche Aufstellung

Vasic; Ottiger, Knezevic, Bajrami, Ciganiks; Abe, Winkler, Owusu, Di Giusto; Karweina, Ferreira.

Wer fehlt?

Löfgren, Zimmermann (beide verletzt).

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Hast du gewusst, dass...

das Spiel im Stade de la Maladière stattfindet? Für Bosna Neuchâtel ist es das erste Heimspiel in diesem Stadion, wo sonst Xamax spielt. In der eigentlichen Spielstätte Genevey-sur-Coffrane oberhalb von Neuenburg wäre das Cupspiel aus Sicherheitsgründen kaum möglich gewesen. Rund 4000 Fans werden erwartet. Derweil kehrt der FC Luzern nach mehr als fünf Jahre wieder einmal ins Maladière für ein Pflichtspiel zurück.

Aufgepasst auf

Owe Ituku Bonyanga (26). Der Kongolese erzielte in der letzten Cup-Runde gegen den FC Breitenbach einen Hattrick. Der Stürmer stand übrigens vor einigen Jahren bei TP Mazembe unter Vertrag. Das ist jener Klub, wo FCL-Neuzugang Oscar Kabwit kürzlich noch spielte.

Der Schiedsrichter

Désirée Blanco.

Der Gegner

Der FC Bosna Neuchatel ist vor 23 Jahren von bosnischen Einwanderern gegründet worden. Heute zählt der Verein rund 500 Mitglieder und spielt in der 2. Liga interregional. Und in dieser hat der Klub einen perfekten Saisonstart hingelegt – mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen. Trotzdem ist die Mannschaft von Adan Rebronja derzeit nur Dritter. Das, weil Tabellenführer Muri-Gümligen ein Spiel mehr ausgetragen hat und auch die volle Ausbeute bisher auf dem Konto hat und auch das zweitplatzierte Saint-Blaise bereits fünf Spiele (4 Siege, 1 Remis) ausgetragen hat.

Cup-Sechzehntelfinals

Fr., Etoile Carouge (ChL) – Basel, 19 Uhr

Sa., Zug 94 (1.) – Breitenrain (PL), 16 Uhr

Sa., Unterstrass (2.) – Xamax (ChL), 17 Uhr

Sa., Le Locle (2.) – Grand-Saconnex (PL), 17 Uhr

Sa., Echallens (1.) – SLO (ChL), 17 Uhr

Sa., Morbio (2.) – Rapperswil-Jona (ChL), 18 Uhr

Sa., Wil (ChL) – St. Gallen, 19 Uhr

Sa., Aarau (ChL) – YB, 19 Uhr

Sa., Prishtina Bern (1.) – Sion, 19 Uhr

Sa., Yverdon (ChL) – Servette, 20.30 Uhr

So., Altstätten (2.) – Cham (PL), 13.30 Uhr

So., Concordia Basel (1.) – Lausanne, 14 Uhr

So., Nyon (ChL) – FCZ, 15.30 Uhr

So., Bosna Neuchâtel (2. Int.) – Luzern, 16 Uhr

So., Schaffhausen (PL) – Winterthur, 16 Uhr

So., Bellinzona (ChL) – GC, 17 Uhr