Lausanne reist für die 2. Cup-Runde ans Rheinknie und steht am Sonntag dem 1.-Liga-Team Concordia Basel gegenüber (14.00 Uhr). Im Mittelfeld wird die Luft nach dem Update zu Jamie Roche und Nicky Beloko dünn. Das Lausanne-Inside.

1/5 Ein wichtiges Puzzleteil, das länger fehlt: Jamie Roche. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Darum gehts Jamie Roche fällt noch viele Wochen aus

Auch Neuzugang Nicky Beloko fehlt verletzt

Die News der Woche

Lausanne hat seine Serie von vier Niederlagen in der Super League beendet und am Mittwoch in Lugano einen verdienten Punkt geholt. Da der Gotthardtunnel gesperrt war, mussten die Waadtländer über die Pässe fahren und kamen sehr spät nach Hause, aber Peter Zeidler hat keine Bedenken wegen der vielen Spiele hintereinander. «Wir haben drei Tage Zeit, um uns zu erholen und auf das Spiel gegen Concordia vorzubereiten, das ist in Ordnung.» Der Trainer ist eher beunruhigt über seinen Mangel an Lösungen im Mittelfeld. «Jamie Roche, unser Stratege, hat sich in Lugano verletzt, und die medizinische Abteilung ist nicht sehr optimistisch. Nicky Beloko wird mehrere Wochen ausfallen. Und Gaoussou Diakité ist weiterhin gesperrt», erklärt er. Das ist in der Tat viel, zumal am Donnerstag bekannt wurde, wie lange der Schwede, der sich eine Knieverletzung zugezogen hat, ausfallen wird: sechs Wochen!

Die grosse Frage

Steht nicht Karlo Letica im Tor, sondern Thomas Castella? Der Ersatzgoalie von Lausanne stand in der 1. Runde in Vevey im Tor, aber Lausanne kam da gerade aus Kasachstan zurück, die Umstände waren speziell. Ansonsten wäre es sehr überraschend, wenn Peter Zeidler seine Mannschaft umstellen würde. Auch wenn Concordia eine 1.-Liga-Mannschaft ist, kann sich Lausanne kein Risiko erlauben. Ein Ausscheiden nach dem schlechten Liga-Start wäre fatal.

Gesagt ist gesagt

«Wir wissen, dass Thun und Lugano in der 1. Runde gegen Teams aus der Promotion League verloren haben, und wir sind vor dem Spiel gegen Erstligist Concordia vorsichtig, aber ich sage es: Wir werden gewinnen. Der Cup ist eines unserer Ziele», versichert Peter Zeidler.

Mögliche Aufstellung

Castella; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; Soppy, Custodio, Sigua, Lekoueiry; Butler-Oyedeji, Bair.

Wer fehlt?

Jamie Roche und Nicky Beloko (beide verletzt). Gaoussou Diakité (gesperrt).

Neben dem Platz

Am kommenden Dienstag findet auf der Tuilière ein Spiel statt, bei dem das Team «LS Variété» (bestehend aus ehemaligen Spielern und Persönlichkeiten des Vereins) gegen «LS4All» antritt, eine Mannschaft aus etwa fünfzehn Jugendlichen aus Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. «Für sie ist es von unschätzbarem Wert, das blau-weisse Trikot zu tragen, das Lausanne-Logo auf der Brust zu haben und sich in den Umkleidekabinen eines grossen Stadions umzuziehen», versichert Jean-Marie Perret, Trainer dieses Teams.

Hast du gewusst, dass...

... sich Lausanne und Concordia Basel bis 2009 in der Challenge League duellierten? Es folgte ein Rückzug der Basler aus der Challenge League und ein Neustart in den Tiefen der 2. Liga regional. Concordia Basel hat sich mittlerweile in die 1. Liga zurückgekämpft.

Aufgepasst auf

Concordia-Stürmer Denis Temelkov (25) hat in sechs Spielen in der 1. Liga schon fünf Tore erzielt.

Der Schiedsrichter

Marijan Drmic.

Der Gegner

Die aktuelle Saison in der 1. Liga begann für Concordia Basel mit drei Siegen und einem Remis in sechs Spielen. Aktuell ist der Klub, der im Leichtathletikstadion St. Jakob kickt, Fünfter. Gegner sind unter anderem GC-U21 und die Basler Konkurrenten Muttenz, Black Stars und Old Boys.

