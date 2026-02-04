Der FC Sion wurde am Dienstag von einem ganz jungen Genfer Stürmer namens Emmanuel Tsimba dynamisiert, der 19 Jahre alt war und einen Doppelpack erzielte. Für Blick erzählt der neue GC-Stürmer von diesem verrückten Fussballabend und den damit verbundenen Emotionen.

Darum gehts Emmanuel Tsimba führt Grasshopper mit Doppelpack ins Cup-Halbfinale in Zürich

Tsimba erzielte in der Verlängerung das entscheidende 4:3 gegen Sion

Tim Guillemin

Der FC Sion hat einen sehr effektiven Joker in seinen Reihen: Winsley Boteli, den 19-jährigen Genfer Stürmer, der nie so stark ist, wie wenn er erst in der Schlussphase des Spiels eingewechselt wird. Am Dienstag im Letzigrund stand Winsley Boteli in der Startelf, doch die Walliser wurden von einem anderen Genfer Stürmer bestraft, der ebenfalls 19 Jahre alt ist und einen starken Auftritt auf der anderen Seite hatte. Sein Name: Emmanuel Tsimba. Er schoss den FC Sion mit einem Doppelpack von der Bank aus dem Schweizer Cup (4:3 nach Verlängerung).

Der Genfer wurde in der 66. Minute eingewechselt, glich in der 80. Minute zum 2:2 aus, indem er von einem Foul von Anthony Racioppi profitierte, und erzielte nach vier Minuten Verlängerung den Siegtreffer zum 4:3, indem er einen schönen Kopfball unerreichbar für den Torhüter des FC Sion (auch er ein Genfer, wie sich herausstellte) platzierte.

«Ich hatte einen kleinen Instinkt beim 2:2»

«Beim ersten Tor verfolge ich die Aktion, ich hatte einen kleinen Instinkt. Ich habe gespürt, dass er sie loslassen kann, ich musste nur noch den Fuss hinhalten und es hat sich ausgezahlt. Das 4:3 entstand durch eine Flanke, ich sah, dass sie gut ankam, stellte mir keine Fragen, köpfte und sah, wie der Ball ins Tor ging», sagte der Held des Abends zu Blick.

Auch wenn die Zuschauerzahl miserabel war (3821...), wurde die Stimmung gegen Ende des Spiels elektrisierend und der junge Stürmer genoss den Moment. «Es war toll, den Jubel der Fans zu hören. In der Kabine gab es nach dem Spiel viel Freude, alle sind glücklich, ins Halbfinale zu kommen, noch mehr mit diesem Szenario», lächelte der Stürmer, der die Besonderheit hat, dass er in der ersten Runde des Schweizer Cups ein Tor geschossen hat, allerdings für ein anderes Team.

Er traf in dieser Saison für YB im Cup!

Er wurde im Winter von den Young Boys an GC ausgeliehen, begann die Saison für die Berner und erzielte am 17. August im ersten Cupspiel von YB in Courtételle im Kanton Jura das Tor. Die Berner gewannen mit 4:1, nachdem sie gegen das von François Marque trainierte Team sehr gelitten hatten (1:1 bis eine Viertelstunde vor Schluss), und Emmanuel Tsimba erinnert sich noch gut daran. «Es stimmt, dass ich heute Abend mein zweites und drittes Tor im Cup geschossen habe», schmunzelt er.

GC stand zweimal kurz vor dem Ausscheiden, beim Stand von 0:2 und 2:3, aber er versichert, dass er immer an eine Wende in diesem Spiel geglaubt hat, obwohl es sehr schlecht lief. «Ich war von Anfang an fokussiert, sogar von der Bank aus, ich habe alles beobachtet. Wir haben alle daran geglaubt, wir haben dafür gearbeitet und wurden dafür belohnt.»

Eine Leihe zu GC, um Spielzeit zu gewinnen

Auch wenn er ein Versprechen von YB für die Zukunft ist, hatte der Schweizer U20-Internationale, der bei YB einen Vertrag bis Juni 2029 hat, in der ersten Saisonhälfte nicht viel Spielzeit erhalten (58 Minuten in Courtételle, 37 in der Super League, 7 in der Europa League). Er wollte sich nicht mehr mit der Promotion League bei YB II begnügen. Die Möglichkeit, auf Leihbasis zu GC zu kommen, war daher sehr willkommen.

«Ich habe diese Entscheidung getroffen, um viel mehr Spielzeit zu bekommen, weil ich in der Hinrunde nicht viel Gelegenheit hatte, zu spielen. Und im Moment kann ich mit der Spielzeit, die mir der Verein gibt, zufrieden sein. Und ich will noch mehr davon, also werde ich alles dafür tun, dass das auch so bleibt.» Sein Doppelpack am Dienstag dürfte ihm dabei helfen, denn seit seiner Ankunft im Januar hat er in drei Super-League-Spielen bereits 132 Minuten Einsatzzeit gesammelt.

Zwei Ziele: der Cup und der Klassenerhalt

Grasshopper und Emmanuel Tsimba stehen also im Halbfinal des Schweizer Cups und wollen unbedingt weiterkommen. Die Tabelle ist offen mit möglichen Gegnern wie Yverdon, Stade-Lausanne-Ouchy, Luzern, Basel oder St. Gallen. Wie sieht es da aus? «Natürlich, aber eins nach dem anderen.» In der Meisterschaft muss GC punkten, um den 10. Platz zu erreichen und den direkten Abstieg oder die Barrage zu vermeiden. «Ich bin überzeugt, dass wir von Spiel zu Spiel in der Tabelle nach oben klettern werden. Wir machen viel Arbeit, der Staff auch, das wird sich auszahlen.» Für die anderen wie für sich selbst?