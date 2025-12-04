DE
Es kommt zu einem Cup-Knüller
Alle Viertelfinal-Duelle in der Übersicht

Die Cup-Achtelfinal-Spiele sind vorbei. Mittlerweile ist auch klar, wie die Viertelfinal-Begegnungen aussehen. Hier gehts zur Übersicht.
Publiziert: 04.12.2025 um 22:57 Uhr
|
Aktualisiert: 04.12.2025 um vor 57 Minuten
Carlo Boukhalfa steht mit seinen Espen im Cup-Viertelfinal und trifft dort auf den FC Basel.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Los-Fee Marc Schneider hat folgende Cup-Viertelfinal-Begegnungen gezogen:

Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Luzern
St. Gallen – Basel
GC – Sion
Neuchâtel Xamax (ChL) – Yverdon (ChL)

Die Viertelfinal-Duelle finden vom 3. bis zum 5. Februar 2026 statt. 

