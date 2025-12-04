Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk
Los-Fee Marc Schneider hat folgende Cup-Viertelfinal-Begegnungen gezogen:
Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Luzern
St. Gallen – Basel
GC – Sion
Neuchâtel Xamax (ChL) – Yverdon (ChL)
Die Viertelfinal-Duelle finden vom 3. bis zum 5. Februar 2026 statt.
