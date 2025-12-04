Los-Fee Marc Schneider hat folgende Cup-Viertelfinal-Begegnungen gezogen:

Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Luzern

St. Gallen – Basel

GC – Sion

Neuchâtel Xamax (ChL) – Yverdon (ChL)

Die Viertelfinal-Duelle finden vom 3. bis zum 5. Februar 2026 statt.

