1/2 Biel-Goalie Radkte muss sich im Cupfinal gegen Basel geschlagen geben. Foto: keystone-sda.ch

Eine halbe Stunde lang hält der FC Biel gegen den grossen FC Basel gut mit, dann gehen die Bebbi in Führung. Was das 0:1 für die Seeländer noch bitterer macht: Es ist ein Eigentor. Shaqiri flankt aus dem Halbfeld flach zur Mitte, wo Anthony de Freitas (31) vor Albian Ajeti (28) am Ball ist. Doch seine Abwehraktion misslingt, er lenkt den Ball unglücklich in Richtung eigenes Tor und bezwingt dabei den eigenen Keeper Raphael Radtke (23).

Eigentorschütze ist ausgerechnet De Freitas: Der Abwehrchef, der Captain, die spielende Legende. Der Franzose wurde nämlich quasi zu einem Einheimischen. Er wurde in Lyon geboren und Monaco ausgebildet. Bereits 2019 zog es ihn allerdings nach Biel. Schon beim Aufstieg in die 1. Liga war er dabei. Und neben dem Fussball? Da ist er Pächter eines Fast-Food-Lokals in Lausanne namens «My Sweety», in dem es Burger und Crêpes gibt.

Obwohl sein Eigentor bitter ist: Es ist nur ein Tor Rückstand zur Pause. Ob die Seeländer dieses aufholen können und doch noch die Sensation schaffen, erfährst du hier im Ticker.