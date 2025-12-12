Die Cup-Viertelfinals sind offiziell terminiert. Sowohl die Partie zwischen GC und Sion, als auch das Duell zwischen St. Gallen und Basel wird im TV gezeigt.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Begegnungen für den Cup-Viertelfinal wurden bereits ausgelost, nun hat der Schweizerische Fussballverband (SFV) auch die genauen Termine festgelegt. Am Dienstag, 3. Februar, eröffnen die beiden Challenge-Ligisten Xamax und Yverdon die Runde der letzten Acht. Am gleichen Tag findet ausserdem die Partie zwischen GC und Sion statt, die von SRF im Free TV gezeigt wird.

Am Mittwoch, 4. Februar, finden die beiden weiteren Partien statt. Erst trifft das zweitklassige Stade-Lausanne-Ouchy auf Luzern, dann empfängt St. Gallen im grössten Knüller der Viertelfinals den FCB. Auch das zweite Duell zwischen zwei Super-Ligisten wird vom SRF im Free TV übertragen.