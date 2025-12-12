DE
Cup-Viertelfinals terminiert
Zwei Super-League-Duelle werden im TV übertragen

Die Cup-Viertelfinals sind offiziell terminiert. Sowohl die Partie zwischen GC und Sion, als auch das Duell zwischen St. Gallen und Basel wird im TV gezeigt.
Publiziert: vor 22 Minuten
Aktualisiert: vor 16 Minuten
SRF überträgt den Cup-Viertelfinal zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel im TV.
Foto: Pius Koller
Julian SigristRedaktor Sport

Die Begegnungen für den Cup-Viertelfinal wurden bereits ausgelost, nun hat der Schweizerische Fussballverband (SFV) auch die genauen Termine festgelegt. Am Dienstag, 3. Februar, eröffnen die beiden Challenge-Ligisten Xamax und Yverdon die Runde der letzten Acht. Am gleichen Tag findet ausserdem die Partie zwischen GC und Sion statt, die von SRF im Free TV gezeigt wird.

Am Mittwoch, 4. Februar, finden die beiden weiteren Partien statt. Erst trifft das zweitklassige Stade-Lausanne-Ouchy auf Luzern, dann empfängt St. Gallen im grössten Knüller der Viertelfinals den FCB. Auch das zweite Duell zwischen zwei Super-Ligisten wird vom SRF im Free TV übertragen.

Die Viertelfinals in der Übersicht

Dienstag, 3. Februar 2026
19.30 Uhr – Neuchâtel Xamax (ChL) – Yverdon Sport FC (ChL)
20.30 Uhr – Grasshopper Club Zürich – FC Sion (SRF)
Mittwoch, 4. Februar 2026
19.15 Uhr – FC Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – FC Luzern
20.15 Uhr – FC St. Gallen 1879 – FC Basel (SRF)

Bemerkung: Alle Spiele sind im Web per Live-Stream zu sehen.

In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
FC Luzern
FC Luzern
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Challenge League
Challenge League
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
