Der Schweizerische Fussballverband hat die Termine für die Cup-Achtelfinals Anfang Dezember fixiert. Der FC Basel plant eine grosse Solidaritätsaktion.

1/4 Basel-Spieler zitterten in der letzten Cup-Runde, im Achtelfinal treffen sie zu Hause auf Promotion-League-Klub Grand-Saconnex. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FC Basel lädt Fans gratis zum Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex ein

Freiwillige Spenden via Twint fliessen vollständig an den Gegner zurück

SRF überträgt die Spiele Rapperswil-Jona vs. St. Gallen und Aarau vs. Sion im Free-TV

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

«Adieu, finanzielle Sorgen!», mit diesen Worten freute sich Valentin Toffoletto (35), Sportchef von Promotion-League-Klub Grand-Saconnex, Mitte September über den FC Basel als Gegner im Achtelfinal des Schweizer Cups.

Seine Idee: Ein volles Joggeli und der Genfer Klub, der nach mehreren Aufstiegen in den letzten Jahren unter finanziellen Problemen leidet, ist seine Schulden los. Denn ein Heimspiel ist aufgrund der Infrastruktur gar nicht infrage gekommen. Ganz so einfach, wie sich Toffoletto das vorstellte, ist es dann aber nicht. Denn auch dem FCB hätte bei zu wenigen Zuschauern im eigenen Stadion ein Minusgeschäft gedroht.

Jetzt, nachdem der SFV alle Achtelfinal-Spiele terminiert hat, bietet der Schweizer Meister mit einer Solidaritätsaktion – die auch dank der Unterstützung von Hauptsponsor und Krypto-Anbieter Bitpanda ermöglicht wird – Hand: Der Klub lädt alle Fans am 4. Dezember gratis an den Cup-Achtelfinal ein. Wer will, darf anschliessend freiwillig via Twint einen Beitrag spenden, der vollumfänglich an den Cup-Gegner zurückfliessen wird. «Wir sind überzeugt, dass die Solidarität unter den Fussballfans auch in diesem Fall greifen wird und so doch noch etwas Geld in die Kasse des FC Grand-Saconnex fliessen wird.»

St. Gallen und Aarau als TV-Spiel

Der FC Basel ist einer von nur sieben Super-League-Klubs, die noch im Wettbewerb vertreten sind – und der einzige, der das Heimrecht des Unterklassigen übernimmt. Winterthur und GC werden am Dienstag, 2. Dezember, antreten. Das kleine Derby zwischen St. Gallen und Rapperswil-Jona findet am Mittwoch, 3. Dezember statt und wird von SRF im Free-TV gezeigt. Der FC Luzern und Lausanne stehen gleichentags im Einsatz. Den Abschluss der Cup-Achtelfinals stellt neben dem FCB-Spiel am Donnerstagabend das Duell zwischen Aarau, die zuletzt YB eliminiert haben, gegen Cup-Spezialist Sion dar.