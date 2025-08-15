DE
Ajoie – Sion, FCWB – FCZ
Emmanuel bringt FCZ in Führung – Boteli doppelt für Sion nach

In der ersten Runde des Schweizer Cups spielt Sion bei Ajoie und der FCZ bei Wettswil-Bonstetten. Bei uns im Ticker bleibst du auf dem Laufenden.
Publiziert: 19:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Julian Sigrist, Gian Andrea Achermann und Manuela Bigler
vor 16 Minuten

Die Freitagsspiele

FC Perlen-Buchrain (2.) – FC Luzern (SL) 0:3
FC Wettswil-Bonstetten (1.) – FC Zürich (SL) 0:1*
Ajoie-Monterri (2. int.) – FC Sion (SL) 0:2*
FC Volketswil (3.) – FC Rapperswil-Jona (ChL) 0:5*

vor 1 Minute

FCWB – FCZ: 34. Minute

Gomez mit dem Fehlpass zurück in den FCZ-Strafraum. Vukasinovic lässt sich nicht zweimal bitten und zieht los. Gomez versucht den Abschluss des Stürmers zu blocken. Der Ball springt ihm dabei zuerst an den linken und dann an den rechten Arm. Turkes' Pfeife bleibt jedoch stumm.

vor 4 Minuten

FCWB – FCZ: 34. Minute

Jetzt startet der FCZ einen Angriff. Krasniqi kommt im Zentrum aus kurzer Distanz zum Abschluss. Der Ball ist jedoch keine Gefahr für Torhüter Thaler.

vor 4 Minuten
Tor
Tor

Ajoe – Sion: 32. Minute – Tooooor. 2:0 für den FC Sion

Sions Nr. 13 Boteli geht nach einer Hereingabe von Bouchlarem völlig vergessen und erzielt ungehindert das 2:0

vor 7 Minuten

FCWB – FCZ: 31. Minute

Wettswil lässt sich vom Gegentreffer nicht unterkriegen. Wick bringt den Ball in den Strafraum. Dort kann Segura vor Peter klären. Der Ball kommt erneut vor die Füsse eines Wettswiler, erst im dritten Anlauf kann Segura klären.

vor 8 Minuten

Ajoe – Sion: 28. Minute

Sions Hajrizi erhält einen Freistoss zugesprochen, welcher aus halb-linker Position an Freund und Feind vorbeikullert und schliesslich bei Boteil Mokango landet, der das Leder aber aus nächster Nähe nur an den Pfosten schiesst.

vor 10 Minuten

Ajoe – Sion: 27. Minute

Sion kommt immer wieder über die linke Seite mit Torschütze Buchlarem. Seine Flanke wird jedoch geblockt und der anschliessende Eckball bringt keine Gefahr für das Tor von Alexandre Oudot.

vor 13 Minuten

Ajoe – Sion: 25. Minute

Die erste Hälfte von Durchgang eins ist gespielt. Die Spieler dürfen sich nun eine kurze Trinkpause gönnen.

vor 14 Minuten
Tor
Tor

FCWB – FCZ: 26. Minute – Toor für den FCZ durch Emmanuel

Der FCZ geht in Führung! Lange hat sich der Stadtklub noch schwergetan, nun erzielt das Team von van der Gaag den ersten Treffer. Krasniqi erhält von Reverson den Ball kurz vor dem gegnerischen Strafraum an den Ball und leitet weiter zu Emmanuel an der rechten Seite. Dieser zieht ab und erwischt Goalie Thaler in der rechten Ecke.

vor 16 Minuten

Ajoe – Sion: 21. Minute

Ajoie kommt wieder in den Strafraum Sions. Numa Lavanchy kann Chis Schuss als letzter Mann mit einer guten Grätsche zu einem Eckball abblocken.

vor 16 Minuten

FCWB – FCZ: 21. Minute

Wieder startet Wettswil einen Überraschungsangriff. Der FCZ verliert auf der linken Seite auf Höhe der Mittellinie erneut den ball. Vukasinovic sieht, dass FCZ-Goalie Brehcer weit vor seinem Kasten steht und zieht aus der Distanz einfach mal ab. Brecher, der zurück in sein Tor eilt, kann den Ball aber abfangen.

In diesem Artikel erwähnt
FC Sion
FC Sion
FC Zürich
FC Zürich
