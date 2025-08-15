Die Freitagsspiele
FC Perlen-Buchrain (2.) – FC Luzern (SL) 0:3
FC Wettswil-Bonstetten (1.) – FC Zürich (SL) 0:1*
Ajoie-Monterri (2. int.) – FC Sion (SL) 0:2*
FC Volketswil (3.) – FC Rapperswil-Jona (ChL) 0:5*
FCWB – FCZ: 34. Minute
Gomez mit dem Fehlpass zurück in den FCZ-Strafraum. Vukasinovic lässt sich nicht zweimal bitten und zieht los. Gomez versucht den Abschluss des Stürmers zu blocken. Der Ball springt ihm dabei zuerst an den linken und dann an den rechten Arm. Turkes' Pfeife bleibt jedoch stumm.
Jetzt startet der FCZ einen Angriff. Krasniqi kommt im Zentrum aus kurzer Distanz zum Abschluss. Der Ball ist jedoch keine Gefahr für Torhüter Thaler.
Ajoe – Sion: 32. Minute – Tooooor. 2:0 für den FC Sion
Sions Nr. 13 Boteli geht nach einer Hereingabe von Bouchlarem völlig vergessen und erzielt ungehindert das 2:0
FCWB – FCZ: 31. Minute
Wettswil lässt sich vom Gegentreffer nicht unterkriegen. Wick bringt den Ball in den Strafraum. Dort kann Segura vor Peter klären. Der Ball kommt erneut vor die Füsse eines Wettswiler, erst im dritten Anlauf kann Segura klären.
Ajoe – Sion: 28. Minute
Sions Hajrizi erhält einen Freistoss zugesprochen, welcher aus halb-linker Position an Freund und Feind vorbeikullert und schliesslich bei Boteil Mokango landet, der das Leder aber aus nächster Nähe nur an den Pfosten schiesst.
Ajoe – Sion: 27. Minute
Sion kommt immer wieder über die linke Seite mit Torschütze Buchlarem. Seine Flanke wird jedoch geblockt und der anschliessende Eckball bringt keine Gefahr für das Tor von Alexandre Oudot.
Ajoe – Sion: 25. Minute
Die erste Hälfte von Durchgang eins ist gespielt. Die Spieler dürfen sich nun eine kurze Trinkpause gönnen.
FCWB – FCZ: 26. Minute – Toor für den FCZ durch Emmanuel
Der FCZ geht in Führung! Lange hat sich der Stadtklub noch schwergetan, nun erzielt das Team von van der Gaag den ersten Treffer. Krasniqi erhält von Reverson den Ball kurz vor dem gegnerischen Strafraum an den Ball und leitet weiter zu Emmanuel an der rechten Seite. Dieser zieht ab und erwischt Goalie Thaler in der rechten Ecke.
Ajoe – Sion: 21. Minute
Ajoie kommt wieder in den Strafraum Sions. Numa Lavanchy kann Chis Schuss als letzter Mann mit einer guten Grätsche zu einem Eckball abblocken.
FCWB – FCZ: 21. Minute
Wieder startet Wettswil einen Überraschungsangriff. Der FCZ verliert auf der linken Seite auf Höhe der Mittellinie erneut den ball. Vukasinovic sieht, dass FCZ-Goalie Brehcer weit vor seinem Kasten steht und zieht aus der Distanz einfach mal ab. Brecher, der zurück in sein Tor eilt, kann den Ball aber abfangen.