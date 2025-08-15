FCWB – FCZ: 26. Minute – Toor für den FCZ durch Emmanuel

Der FCZ geht in Führung! Lange hat sich der Stadtklub noch schwergetan, nun erzielt das Team von van der Gaag den ersten Treffer. Krasniqi erhält von Reverson den Ball kurz vor dem gegnerischen Strafraum an den Ball und leitet weiter zu Emmanuel an der rechten Seite. Dieser zieht ab und erwischt Goalie Thaler in der rechten Ecke.